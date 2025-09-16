Український оборонно-технологічний стартап Swarmer, який спеціалізується на розробці систем штучного інтелекту для безпілотників, оголосив про залучення значного фінансування. Компанія отримала найбільшу інвестицію у своїй галузі з початку повномасштабного вторгнення, що відкриває нові перспективи для масштабування бойових операцій з використанням дронів.

Як українська розробка змінює підхід до використання дронів?

Український стартап Swarmer, заснований у травні 2023 року Сергієм Купрієнком та Алексом Фінком, здійснив справжній прорив, залучивши 15 мільйонів доларів інвестицій у раунді фінансування серії А. Цю суму було надано групою американських венчурних фондів, серед яких Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC., пише 24 Канал з посиланням на допис Михайла Федорова та оголошення самої компанії на Linkedin.

Ця угода стала найбільшим фінансовим вливанням в українську оборонну технологічну компанію за час повномасштабної війни. Хоча компанія не розголошує свою точну оцінку, за словами одного з інвесторів галузі, вона може коливатися в межах від 35 мільйонів до 45 мільйонів доларів.

Основний продукт компанії – програмне забезпечення Styx AI, що дозволяє одному оператору ефективно керувати групою до 25 безпілотників одночасно. Унікальність системи полягає в тому, що вона навчена на основі даних з понад 82 000 реальних бойових місій. Завдяки цьому штучний інтелект здатний відтворювати тактику найкращих пілотів і приймати виважені рішення в режимі реального часу. Це дозволяє дронам діяти узгоджено, планувати власні маневри та прогнозувати поведінку інших безпілотників у рої.

За словами засновників, технологія вже довела свою ефективність у десятках тисяч бойових вильотів. Важливою перевагою є здатність системи працювати в умовах радіоелектронних перешкод, а регулярні оновлення програмного забезпечення спрощують її масштабування та розгортання. У майбутньому розробники планують розширити можливості ШІ до керування сотнями дронів, тоді як для людини-оператора ефективною межею є близько п'яти апаратів.

Залучені кошти дозволять компанії значно розширити свої можливості й надати функції роїння кожному безпілотнику. Це означає, що можна буде розгортати практично необмежену кількість дронів, не залежачи від наявності великої кількості навчених пілотів.

Що далі?

Наразі компанія активно розширює свою команду, маючи 18 відкритих вакансій, переважно для інженерів у сферах апаратного забезпечення, вбудованих систем, штучного інтелекту та розробки ПЗ, що свідчить про намір посилити свій науково-дослідний потенціал.

Про компанію Swarmer

Swarmer — це український стартап, що займається розробкою автономних рішень на основі штучного інтелекту для керування роями безпілотників. Головна ідея компанії виражена в їхньому гаслі: «Send drones. Keep humans» (Відправляйте дронів. Бережіть людей), що підкреслює прагнення зберегти людські життя за допомогою технологій.