На Харківщині помітили невідоме небесне сяйво

Пізно ввечері 1 березня у Харківській області помітили дивне небесне сяйво. У мережі відразу почали ширитися знімки з невідомим явищем.

У мережі вже назвали це сяйво "Оком Саурона", однак знайшли й значно простіше пояснення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

До теми На Землі почалася магнітна буря: чого очікувати

Дивне сяйво на Харківщині

У Харківській області 1 березня помітили дивне явище. Так, харків'яни стали свідками вертикального сяйва темно-жовтого кольору. У мережі відразу почали з'являтися світлини з незвичайним явищем.

Сяйво у Харківській області / Фото з соцмереж

Деякі користувачі почали жартувати про нове вторгнення інопланетян, а інші – вже назвали це сяйво "Оком Саурона", що співзвучно з назвою однієї з галактик.

Для довідки. "Око Саурона" або NGC 4151 – галактика типу SBab у сузір'ї Гончі Пси. Вона розташована на відстані 290 мільйонів світлових років.

Однак телеграм-канал Alpha Centrauri стверджує, що таке сяйво має набагато простіше пояснення і насправді є дуже поширеним. Так, у мережі стверджують, що цей атмосферний феномен – це "світловий стовп".

Він виникає за особливих атмосферних умов (тиску, вологості та температури повітря): на відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води (по суті, особливі "сніжинки"), які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа,

– пояснили у мережі.

Дивне сяйво у Харківській області – більше у галереї

Автори телеграм-каналу також додали, що "світловий стовп" спрямовано на землю, а не від неї.