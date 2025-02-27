Яка ситуація зараз

Нещодавні прогнози говорили, що великі магнітні бурі нашій планеті не загрожують щонайменше до 27 лютого, оскільки корональних викидів маси в наш бік не було. Однак зараз на Сонці можна бачити відразу кілька величезних корональних дір, які скупчились на оберненому до нас боці й призводять до збільшення потоку фонового сонячного вітру. Такий потік частинок присутній завжди і не може призвести до значних коливань магнітного поля, але здатен іноді підвищувати його активність до перших (найслабших) рівнів магнітної бурі. Саме це зараз і відбувається, пише 24 Канал.

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Наразі незрозуміло, яка саме з п'яти корональних дір відповідальна за магнітну бурю, чи, можливо, вони всі зробили свій внесок. Хай там як, але у більшості випадків корональні діри можуть призводити до магнітної бурі рівня G1. Однак зараз дані SpaceWeather свідчать, що вона піднялася до рівня G2. Імовірно, це стало наслідком саме того факту, що ми маємо справу з такою великою кількістю корональних дір, дві з яких фактично злилися в одну. Вони послаблюють магнітне поле самого Сонця над цими областями, таким чином дозволяючи сонячним протонам набагато легше і в більшій кількості витікати в космос. Коли так відбувається, земна магнітосфера стикається з більшим навантаженням, ніж зазвичай.



Карта корональних дір на 27 лютого 2025 року / Фото SpaceWeather

G2 – це помірний рівень геомагнітної бурі:

На цьому рівні у високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів.

Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти.

Тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах.

Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти. Україна знаходиться нижче, тому сяйв ми не побачимо.

Що буде завтра

Згідно з наявними даними, завтра ситуація може зберегтися, однак причиною збурень вже може бути не сонячний вітер і не корональні діри. У вівторок, 25 лютого, після спалаху рівня M3 з сонячної плями AR 3998 вилетів корональний викид маси, який здебільшого не спрямований до Землі. Але вчені пишуть, що "існує ймовірність поштовху сонячного вітру 28 лютого". Таким чином не слід очікувати на щось значне, а лише таке ж посилення базового сонячного вітру. Усе повинно обмежитись рівнем G1 або, якщо нам вже дуже не пощастить і обидва потоки зіллються, то G2.

Зазначимо, що невеликі геомагнітні збурення класу G1 можливі також 1 березня, коли новий потік сонячного вітру, як очікується, вдарить по магнітному полю Землі. Це знову буде наслідком не сонячних спалахів, а підвищення потоку випромінювання з корональної діри.