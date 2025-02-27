Какая ситуация сейчас

Недавние прогнозы говорили, что большие магнитные бури нашей планете не угрожают как минимум до 27 февраля, поскольку корональных выбросов массы в нашу сторону не было. Однако сейчас на Солнце можно видеть сразу несколько огромных корональных дыр, скопившихся на обратной к нам стороне и приводящих к увеличению потока фонового солнечного ветра. Такой поток частиц присутствует всегда и не может привести к значительным колебаниям магнитного поля, но способен иногда повышать его активность до первых (самых слабых) уровней магнитной бури. Именно это сейчас и происходит, пишет 24 Канал.

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Пока непонятно, какая именно из пяти корональных дыр ответственна за магнитную бурю, или, возможно, они все внесли свой вклад. Как бы там ни было, но в большинстве случаев корональные дыры могут приводить к магнитной буре уровня G1. Однако сейчас данные SpaceWeather свидетельствуют, что она поднялась до уровня G2. Вероятно, это стало следствием именно того факта, что мы имеем дело с таким большим количеством корональных дыр, две из которых фактически слились в одну. Они ослабляют магнитное поле самого Солнца над этими областями., таким образом позволяя солнечным протонам гораздо легче и в большем количестве утекать в космос. Когда так происходит, земная магнитосфера сталкивается с большей нагрузкой, чем обычно.



Карта корональных дыр на 27 февраля 2025 года / Фото SpaceWeather

G2– это умеренный уровень геомагнитной бури:

На этом уровне в высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением., длительные штормы могут привести к повреждению трансформаторов.

Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты.

Здесь уже чувствуется влияние на радиосигналы на планете., которые могут угасать на высоких широтах.

Полярное сияние спускается до 55 градусов широты. Украина находится ниже, поэтому сияний мы не увидим.

Что будет завтра

Согласно имеющимся данным, завтра ситуация может сохраниться, однако причиной возмущений уже может быть не солнечный ветер и не корональные дыры. Во вторник, 25 февраля, после вспышки уровня M3 из солнечного пятна AR 3998 вылетел корональный выброс массы, который в большинстве своем не направлен к Земле. Но учёные пишут, что "существует вероятность толчка солнечного ветра 28 февраля". Таким образом не следует ожидать что-то значительное, а только такое же усиление базового солнечного ветра. Все должно ограничиться уровнем G1 или, если нам уж очень не повезет и оба потока сольются, то G2.

Отметим, что небольшие геомагнитные возмущения класса G1 возможны также 1 марта., когда новый поток солнечного ветра, как ожидается, ударит по магнитному полю Земли. Это снова будет следствием не солнечных вспышек., а повышение потока излучения из корональной дыры.