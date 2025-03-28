Законопроект №4201 предусматривал установление постоянного зимнего времени (GMT +2) в течение всего года, что означало бы перевод часов в последний раз в ноябре, рассказывает 24 Канал.

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Поскольку законопроект так и не вступил в силу – в 2025 году перевод часов на летнее время состоится по обычному графику. Юридически документ все еще ожидает подписи президента, однако СМИ утверждают, что Зеленский не планирует этого делать.

Когда состоится переход на летнее время

Летнее время в 2025 году запланировано на ночь с субботы на воскресенье – с 29 на 30 марта. В 3:00 утра часы необходимо будет перевести на один час вперед – до 4:00.

Современные электронные устройства, такие как смартфоны, ноутбуки, планшеты и электронные книги, обычно обновляют время автоматически через сетевые настройки. Если устройство подключено к Интернету, оно синхронизируется с соответствующими службами и самостоятельно меняет время.

Однако владельцам механических часов, будильников и некоторых других устройств без автоматической синхронизации придется менять время вручную.