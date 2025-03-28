Законопроєкт №4201 передбачав установлення постійного зимового часу (GMT +2) протягом усього року, що означало б переведення годинників востаннє в листопаді, розповідає 24 Канал.

Читайте на сайті Які бренди смартфонів найпопулярніші серед українців – статистика Viber

Оскільки законопроєкт так і не набув чинності – у 2025 році переведення годинників на літній час відбудеться за звичайним графіком. Юридично документ все ще очікує на підпис президента, однак ЗМІ стверджують, що Зеленський не планує цього робити.

Коли відбудеться перехід на літній час

Літній час у 2025 році запланований на ніч із суботи на неділю – з 29 на 30 березня. О 3:00 ранку годинники необхідно буде перевести на одну годину вперед – до 4:00.

Сучасні електронні пристрої, такі як смартфони, ноутбуки, планшети та електронні книги, зазвичай оновлюють час автоматично через мережеві налаштування. Якщо пристрій підключений до Інтернету, він синхронізується з відповідними службами й самостійно змінює час.

Проте власникам механічних годинників, будильників і деяких інших пристроїв без автоматичної синхронізації доведеться змінювати час вручну.