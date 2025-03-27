Android или iOS: что выбирают украинцы

Несмотря на традиционное преимущество Android-устройств в Украине, доля iOS-пользователей продолжает расти, рассказывает 24 Канал. Сейчас 75% украинцев пользуются смартфонами на Android, тогда как iOS устройствами – 25%.

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Этот рост заметен в динамике последних лет: в 2023 году доля iOS составляла 19%, в 2024-м – 22%, а в 2025-м достигла четверти всех пользователей Rakuten Viber в Украине.

Самые популярные бренды смартфонов

В течение года среди лучшей четверки брендов в Украине остались неизменными. Лидерами рынка стали:

Samsung и Apple, а Apple опередил Redmi и поднялся на второе место. Poco заменил Huawei в пятерке самых популярных брендов, тогда как Huawei опустился на восьмую позицию, уступив еще Motorola и Oppo.

Рейтинг самых популярных брендов смартфонов в Украине в 2025 году:

Samsung Apple (поднялся на 1 позицию) Redmi (опустился на 1 позицию) Xiaomi Poco

Самые популярные модели смартфонов

В рейтинге самых популярных моделей доминируют устройства Apple и Redmi. Лидером стал iPhone 11, который поднялся на одну позицию и опередил прошлогоднего фаворита – Redmi 9A. Впервые в списке появился iPhone 15 Pro Max, а также Redmi 9C NFC.

Рейтинг самых популярных моделей смартфонов в Украине в 2025 году:

iPhone 11 (поднялся на 1 позиция) iPhone 13 (впервые в рейтинге) Redmi 9A (опустился на 2 позиции) iPhone 15 Pro Max (впервые в рейтинге) Redmi 9C NFC (впервые в рейтинге)

Согласно данным Rakuten Viber, Samsung и Apple продолжают удерживать лидерство среди украинских пользователей, а доля iOS-устройств постепенно растет.

А тем временем Google официально анонсировала Pixel 9a. Смартфон получил обновленный дизайн, процессор Tensor G4 и 6,3-дюймовый дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.