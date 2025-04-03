Нові мита Трампа призведуть до росту цін на Nvidia та товари Amazon

Президент США Дональд Трамп оголосив про радикальні зміни ввізних мит на іноземні товари – крок, який, як попереджають експерти, може суттєво підірвати американську технологічну галузь. Ця політика вже спричинила потрясіння на фондовому ринку і призведе до росту цін на технологічні товари, і не тільки.

Технологічні гіганти відчують негайний вплив

Заява про запровадження тарифів викликала різке падіння цін на акції найбільших американських технологічних компаній, розповідає 24 Канал. Акції Nvidia та Meta впали на 5%, а Apple та Amazon зазнали ще більшого падіння – на 6%.

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Зростання цін на технологічні товари

Технологічні компанії значною мірою залежать від глобальних ланцюгів постачання, що робить їх особливо вразливими до нових тарифів.

Наприклад, Apple отримує майже половину своїх доходів від продажу смартфонів, виробництво яких переважно базується в Китаї та Індії. Інші продукти Apple виробляються у В'єтнамі, що ще більше збільшує витрати компанії в умовах нового митного режиму. Тож слід очікувати, що ціни на iPhone та іншу техніку Apple зростуть.

Аналогічно, на онлайн-маркетплейсі Amazon значна частка товарів китайського виробництва, що може порушити його діяльність і знизити прибутковість.

Ситуація зачепить і американську компанію Nvidia, яка переживає турбулентність протягом останнього року.

Як розповідають у Wired, економісти попереджають, що підвищення мит може призвести до зростання цін для споживачів та посилення інфляції на американському ринку.

Аналітики Goldman Sachs підвищили оцінку ймовірності рецесії в наступні 12 місяців з 20% до 35%, пишуть у The Wall Street Journal. Хоча політика Трампа спрямована на заохочення внутрішнього виробництва, експерти сумніваються, що американські споживачі готові або здатні поглинути вищі витрати на товари місцевого виробництва.

Зміни в особистому імпорті та електронній комерції

Указ Трампа також скасовує положення, яке дозволяло американцям отримувати посилки для особистого користування з Китаю та Гонконгу вартістю до 800 доларів без сплати мита.

Очікується, що ця зміна, яка набуде чинності 2 травня, суттєво вплине на онлайн-покупки, зокрема на такі платформи, як Temu, які покладаються на транскордонну електронну комерцію.

Щоб допомогти бізнесу зорієнтуватися в цих змінах, розробники програмного забезпечення та консалтингові компанії вже пропонують рішення для мінімізації витрат на імпорт. Митні брокери також очікують сплеску попиту на свої послуги, оскільки компанії адаптуються до нових правил.