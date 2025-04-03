Технологические гиганты почувствуют немедленное влияние

Заявление о введении тарифов вызвало резкое падение цен на акции крупнейших американских технологических компаний, рассказывает 24 Канал. Акции Nvidia и Meta упали на 5%, а Apple и Amazon потерпели еще большее падение – на 6%.

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Рост цен на технологические товары

Технологические компании в значительной степени зависят от глобальных цепей поставок, что делает их особенно уязвимыми к новым тарифам.

Например, Apple получает почти половину своих доходов от продажи смартфонов, производство которых преимущественно базируется в Китае и Индии. Другие продукты Apple производятся во Вьетнаме, что еще больше увеличивает расходы компании в условиях нового таможенного режима. Поэтому следует ожидать, что цены на iPhone и другую технику Apple вырастут.

Аналогично, на онлайн-маркетплейсе Amazon значительная доля товаров китайского производства, что может нарушить его деятельность и снизить прибыльность.

Ситуация затронет и американскую компанию Nvidia, которая переживает турбулентность в течение последнего года.

Как рассказывают в Wired, экономисты предупреждают, что повышение пошлин может привести к росту цен для потребителей и усиление инфляции на американском рынке.

Аналитики Goldman Sachs повысили оценку вероятности рецессии в следующие 12 месяцев с 20% до 35%, пишут в The Wall Street Journal. Хотя политика Трампа направлена на поощрение внутреннего производства, эксперты сомневаются, что американские потребители готовы или способны поглотить высокие расходы на товары местного производства.

Изменения в личном импорте и электронной коммерции

Указ Трампа также отменяет положение, которое позволяло американцам получать посылки для личного пользования из Китая и Гонконга стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлины.

Ожидается, что это изменение, которое вступит в силу 2 мая, существенно повлияет на онлайн-покупки, в частности на такие платформы, как Temu, которые полагаются на трансграничную электронную коммерцию.

Чтобы помочь бизнесу сориентироваться в этих изменениях, разработчики программного обеспечения и консалтинговые компании уже предлагают решения для минимизации затрат на импорт. Таможенные брокеры также ожидают всплеска спроса на свои услуги, поскольку компании адаптируются к новым правилам.