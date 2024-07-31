Meta виплатить Техасу 1,4 мільярда доларів за незаконний збір біометричних даних

Компанія Meta Platforms виплатить компенсацію штату Техас у розмірі 1,4 мільярда доларів протягом п'яти років. Таким чином компанія відшкодує місцевій владі гроші за звинуваченнями у незаконному зборі біометричних даних.

Позов було подано генеральним прокурором Техасу Кеном Пакстоном у 2022 році. У ньому він звинувачував Meta у використанні технології розпізнавання облич для збору біометричних даних техасців без їхньої згоди.

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Мирова угода, укладена в травні, за кілька тижнів до початку судового процесу, стала моментом врегулювання суперечки у гучній справі. Офіс генерального прокурора штату Техас наголосив, що угода є найбільшою за всю історію судових позовів штату щодо порушення права на приватність.

Звинувачення проти Meta

Позов стосувався використання Meta програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке було впроваджено в 2011 році як частина функції Facebook Tag Suggestions. Ця функція автоматично розпізнавала і пропонувала теги для облич друзів на фотографіях користувачів.

Генеральна прокуратура стверджувала, що Meta завантажила і зберігала мільярди біометричних ідентифікаторів без отримання належної згоди користувачів, що є порушенням техаського закону про збір і використання біометричних ідентифікаторів (CUBI).

Цей закон вимагає від компаній повідомляти людей та отримувати їхню згоду перед тим, як збирати біометричні дані.

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Реакція Meta та зміни

У відповідь на зростаюче занепокоєння щодо використання технології розпізнавання облич наприкінці 2021 року компанія Meta оголосила про закриття своєї системи розпізнавання облич у Facebook. Таке рішення було прийнято з метою усунення поширених побоювань щодо наслідків і потенційних зловживань такою технологією.