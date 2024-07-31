Иск был подан генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном в 2022 году. В нем он обвинял Meta в использовании технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных техасцев без их согласия.

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Мировое соглашение, заключенное в мае, за несколько недель до начала судебного процесса, стало моментом урегулирования спора в громком деле. Офис генерального прокурора штата Техас отметил, что соглашение является крупнейшим за всю историю судебных исков штата о нарушении права на приватность.

Обвинения против Meta

Иск касался использования Meta программного обеспечения для распознавания лиц, которое было внедрено в 2011 году как часть функции Facebook Tag Suggestions. Эта функция автоматически распознавала и предлагала теги для лиц друзей на фотографиях пользователей.

Генеральная прокуратура утверждала, что Meta загрузила и хранила миллиарды биометрических идентификаторов без получения надлежащего согласия пользователей, что является нарушением техасского закона о сборе и использовании биометрических идентификаторов (CUBI).

Справка! Этот закон требует от компаний сообщать людям и получать их согласие перед тем, как собирать биометрические данные.

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Реакция Meta и изменения

В ответ на растущее беспокойство по поводу использования технологии распознавания лиц в конце 2021 года компания Meta объявила о закрытии своей системы распознавания лиц в Facebook. Такое решение было принято с целью устранения распространенных опасений относительно последствий и потенциальных злоупотреблений такой технологией.