Раніше цього року Міністерство цифрової трансформації звернулося до найбільших технологічних компаній, Apple та Google, із закликом видалити нелегальні українські онлайн-казино зі своїх платформ (на фото вище).

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Очікується, що блокування цих застосунків матиме значний вплив на боротьбу з ігровою залежністю та захист неповнолітніх. Неліцензійні програми для азартних ігор часто не мають належного нагляду, що дозволяє людям з ігровою залежністю, а також дітям безперешкодно отримувати доступ до цих платформ.

Блокування нелегальних онлайн-казино допоможе боротися з лудоманією та вбереже неповнолітніх українців від розвитку залежності. Адже неліцензійні азартні програми не відстежують, чи користуються ними люди з ігровою залежністю або навіть діти,

– заявили у Мінцифри.

Міністерство цифрової трансформації висловило подяку компанії Apple за підтримку та рішучі дії. Співпраця між українським урядом та міжнародними технологічними компаніями розглядається як важливий крок у боротьбі з нелегальним гральним бізнесом.

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Варто зазначити, що співпраця між Міністерством цифрової трансформації та такими технологічними компаніями, як Apple, створює прецедент для майбутніх зусиль щодо регулювання діяльності в Інтернеті та захисту користувачів від незаконного та шкідливого контенту.