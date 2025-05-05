Ілон Маск тепер має власне місто в Техасі: космічна база Starbase отримала офіційний статус

У південному Техасі офіційно створено нове місто під назвою Starbase. На минулих вихідних мешканці району Бока-Чіка, де розташована однойменна база компанії SpaceX, проголосували за утворення нової муніципальної одиниці. Ініціатором створення міста виступила сама компанія Ілона Маска.

Згідно з даними виборчої комісії округу, 212 осіб підтримали приєднання Бока-Чіка до новоутвореного міста Starbase, 6 висловилися проти, інформує 24 Канал з посиланням на BBC.

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Було також затверджено перших муніципальних посадовців – усі троє є чинними або колишніми працівниками SpaceX і обрані без конкуренції. Першим мером Starbase стане віцепрезидент SpaceX Боббі Педен.

Цікаво, що з 283 зареєстрованих виборців більшість становлять співробітники SpaceX. Багато з них скористалися можливістю проголосувати достроково. Нове місто площею 3,9 км² матиме повноваження у сфері містобудування, оподаткування та управління інфраструктурою.

Втім, ініціатива викликала неоднозначну реакцію серед мешканців прилеглих районів. Критики звинувачують компанію у шкоді довкіллю та обмеженні доступу до природних територій.



Starbase та околиці / Фото primalnebula

Цікаві факти про Starbase

Район Бока-Чіка тривалий час залишався малонаселеним, поки у 2012 році SpaceX не почала скуповувати тут землю. Сьогодні тут мешкає близько 500 осіб, здебільшого працівників компанії.

У місті розташовані багатоквартирні будинки, штаб-квартира SpaceX, резиденція Ілона Маска.

Тут встановлено бюст мільярдера і навіть існує вулиця з назвою Memes Street.

Новий муніципалітет отримає статус міста типу C і матиме змогу обслуговувати до 5000 мешканців. Попри це, Starbase матиме повноваження запроваджувати місцеві податки, закривати дороги й обмежувати доступ до пляжу Бока-Чіка та однойменного державного парку під час запусків ракет чи інших подій. Раніше ці функції виконували посадовці округу Кемерон.

Результати голосування можуть призвести до конфлікту інтересів між урядом округу та новим містом. Суддя округу Кемерон Едді Тревіно виступає проти ухвалення законопроєкту, який дозволив би владі Starbase контролювати доступ до пляжу.

Тим часом у SpaceX планують збільшити кількість запусків із 5 до 25 на рік, що може призвести до частішого обмеження доступу до узбережжя.