Смартфони Motorola спіймали на дивній схемі з перехопленням застосунка Amazon

Останнє оновлення програмного забезпечення на смартфонах Motorola принесло вкрай дивну функцію. Користувачі помітили, що пристрої бренду почали таємно перехоплювати запуск додатка Amazon для впровадження сторонніх реферальних кодів.

Про це повідомляє видання 9to5Google з посиланням на користувачів, які почали скаржитися на незвичну поведінку своїх пристроїв після встановлення останнього пакету оновлень.

Актуально Огляд Motorola Edge 70 – чому новий смартфон критикують

Як саме працює схема і як її вимкнути?

Сумнівне використання реферальних кодів, на жаль, стало досить поширеним явищем останніми роками. Найвідомішим прикладом цього є розширення для браузера Honey, яке належить компанії PayPal. Проте нова ситуація зі смартфонами Motorola може очолити рейтинг найбільш підозрілої поведінки програмного забезпечення.

Останнє оновлення застосунків на пристроях цього бренду почало перехоплювати запуск офіційної програми Amazon, щоб примусово вставити туди свій партнерський ідентифікатор.

Процес перехоплення відбувається миттєво: коли користувач натискає на іконку Amazon, пристрій на мить відкриває браузер, а потім одразу перенаправляє в сам застосунок. Це відбувається настільки швидко, що можна й не помітити – буквально "кліпнув і пропустив".

Цікаво, що така поведінка спостерігається лише тоді, коли користувач відкриває Amazon з меню всіх програм (app drawer), а не з головного екрана. При відкритті з меню на екрані на мить з'являється браузер Chrome.

Першим цю дивну поведінку помітив користувач Reddit на своєму Motorola Razr 60 Ultra. Він використав лог ADB (інструмент для налагодження Android), щоб показати, що лаунчер (оболонка телефону) спрямовує користувачів на веб-адресу (URL) замість очікуваного відкриття додатка Amazon.

Сліди ведуть до програми Smart Feed – одного з попередньо встановлених застосунків, які Motorola інсталює на багато своїх телефонів, включаючи найновішу лінійку складаних пристроїв Razr (2026). Мережевий лог також показав, що пристрій робить запити до сайту "devicenative.com". Це сервіс, який розміщує рекламу на смартфонах і відкрито заявляє про свою інтеграцію з Motorola.

Журналісти перевірили цю інформацію на пристроях Motorola. На моделі Razr (2026) зі старішою версією Smart Feed v2.03.0056 такої проблеми не виявлено. Однак на Razr Fold із версією додатка 2.03.0070 ця поведінка вже з'явилася. Отже, провину за перехоплення дій користувача несе саме останнє оновлення.

Під час детальнішого дослідження з'ясувалося, що URL-адреса, яку відкриває телефон, веде на сайт "kira-abboud.com". Цей ресурс пов'язаний із фешн-інфлюенсеркою, відомою під ніком @kirasfashionfinds. Проте ця адреса не вказана в жодній із її соцмереж, а реферальні коди взагалі не збігаються.

Перенаправлення зі смартфонів Motorola використовує партнерський код Amazon "sramz-kff-008-20", який повністю відрізняється від кодів, що поширюються через офіційні акаунти та сайти Кіри Аббуд (Kira Abboud). Навіщо Motorola намагається перехопити партнерський дохід Amazon і спрямувати його через фешн-блогерку – залишається загадкою.

Що робити користувачам?

Поки ситуація з'ясовується, власники смартфонів можуть захистити себе самостійно. Оскільки ця активність пов'язана з попередньо встановленим застосунком від Motorola, його можна просто вимкнути.

Для цього перейдіть у Налаштування > Додатки > знайдіть "Smart Feed" > натисніть "Вимкнути" (Disable). Наскільки відомо, це ніяк не вплине на роботу вашого смартфона.

Загалом, фахівці радять регулярно переглядати список встановлених програм. Накопичення непотрібних додатків, які роками зберігаються в телефоні без діла, не лише переповнює пам'ять та змушує пристрій працювати повільніше, а й створює додаткові ризики для конфіденційності, оскільки такі програми можуть оновлюватися у фоновому режимі та здійснювати небажану активність.