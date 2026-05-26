Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на пользователей, которые начали жаловаться на необычное поведение своих устройств после установки последнего пакета обновлений.

Как именно работает схема и как ее отключить?

Сомнительное использование реферальных кодов, к сожалению, стало довольно распространенным явлением в последние годы. Самым известным примером этого является расширение для браузера Honey, которое принадлежит компании PayPal. Однако новая ситуация со смартфонами Motorola может возглавить рейтинг наиболее подозрительного поведения программного обеспечения.

Последнее обновление приложений на устройствах этого бренда начало перехватывать запуск официального приложения Amazon, чтобы принудительно вставить туда свой партнерский идентификатор.

Процесс перехвата происходит мгновенно: когда пользователь нажимает на иконку Amazon, устройство на мгновение открывает браузер, а затем сразу перенаправляет в само приложение. Это происходит настолько быстро, что можно и не заметить – буквально "кликнул и пропустил".

Интересно, что такое поведение наблюдается только тогда, когда пользователь открывает Amazon из меню всех программ (app drawer), а не с главного экрана. При открытии из меню на экране на мгновение появляется браузер Chrome.

Первым это странное поведение заметил пользователь Reddit на своем Motorola Razr 60 Ultra. Он использовал лог ADB (инструмент для отладки Android), чтобы показать, что лаунчер (оболочка телефона) направляет пользователей на веб-адрес (URL) вместо ожидаемого открытия приложения Amazon.

Следы ведут к программе Smart Feed – одного из предустановленных приложений, которые Motorola инсталлирует на многие свои телефоны, включая новейшую линейку складных устройств Razr (2026). Сетевой лог также показал, что устройство делает запросы к сайту "devicenative.com". Это сервис, который размещает рекламу на смартфонах и открыто заявляет о своей интеграции с Motorola.

Журналисты проверили эту информацию на устройствах Motorola. На модели Razr (2026) с более старой версией Smart Feed v2.03.0056 такой проблемы не обнаружено. Однако на Razr Fold с версией приложения 2.03.0070 это поведение уже появилось. Следовательно, вину за перехват действий пользователя несет именно последнее обновление.

Во время более детального исследования выяснилось, что URL-адрес, который открывает телефон, ведет на сайт "kira-abboud.com". Этот ресурс связан с фэшн-инфлюенсеркой, известной под ником @kirasfashionfinds. Однако этот адрес не указан ни в одной из ее соцсетей, а реферальные коды вообще не совпадают.

Перенаправление со смартфонов Motorola использует партнерский код Amazon "sramz-kff-008-20", который полностью отличается от кодов, распространяемых через официальные аккаунты и сайты Киры Аббуд (Kira Abboud). Зачем Motorola пытается перехватить партнерский доход Amazon и направить его через фэшн-блогера – остается загадкой.

Что делать пользователям?

Пока ситуация выясняется, владельцы смартфонов могут защитить себя самостоятельно. Поскольку эта активность связана с предустановленным приложением от Motorola, его можно просто отключить.

Для этого перейдите в Настройки > Приложения > найдите "Smart Feed" > нажмите "Отключить" (Disable). Насколько известно, это никак не повлияет на работу вашего смартфона.

В общем, специалисты советуют регулярно просматривать список установленных программ. Накопление ненужных приложений, которые годами хранятся в телефоне без дела, не только переполняет память и заставляет устройство работать медленнее, но и создает дополнительные риски для конфиденциальности, поскольку такие программы могут обновляться в фоновом режиме и осуществлять нежелательную активность.