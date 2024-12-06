Telegram погодився на співпрацю з наглядовими органами й почне видаляти деякий контент

Однією з найбільших претензій до месенджера Telegram завжди було те, що він відмовлявся співпрацювати з регуляторами та сторонніми наглядовими організаціями, які слідкують за дотриманням законів. Компанія кволо реагувала на запити або ж узагалі їх ігнорувала, аж доки Павла Дурова не затримали у Франції. Ще тоді він заявив, що політика сервісу зміниться. І ось перші новини про це.

Що змінюється в Telegram

Компанія робить важливий крок для зменшення кількості матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми (CSAM), уклавши партнерство з Міжнародною правозахисною організацією International Watch Foundation (IWF). Відбувається це через чотири місяці після арешту засновника й генерального директора Павла Дурова, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення IWF.

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Раніше компанія Дурова відмовлялася співпрацювати з цією та іншими подібними структурами, які виявляють та припиняють випадки насилля над дітьми, торгівлю наркотиками, зброєю та інші незаконні речі. Але перспектива опинися за ґратами має чудодійний ефект на директора та його брата, співзасновника месенджера, який раніше був оголошений у розшук Францією.

Нагадаємо, у серпні французька влада висунула Дурову 12 звинувачень, включаючи співучасть у "розповсюдженні, пропозиції або наданні порнографічних зображень неповнолітніх організованою групою" людей і "володінні порнографічними зображеннями неповнолітніх".

IWF, що базується у Великій Британії, співпрацює з платформами соціальних мереж по всьому світу, технологічними компаніями, урядами та іншими подібними організаціями, щоб запобігти поширенню CSAM. Членство Telegram в IWF надає сервісу доступ до дієвих інструментів, які блокують посилання на протизаконний контент, у тому числі й той, що був згенерований штучним інтелектом. Відомство також надасть Telegram хеш-файли контенту CSAM (спеціальні електронні відбитки, за якими можна виявляти потрібний контент) і будь-якого шкідливого контенту, який виявляє IWF. Повідомляється, що з 2022 року в Telegram було виявлено "тисячі підтверджених випадків CSAM", на які компанія не реагувала. Тепер вона нарешті видалить усі ці матеріали.

Цікаво, що керівник відділу зв'язків з пресою та ЗМІ Telegram Ремі Вон раніше заявляв, що платформа нібито "щомісяця видаляє сотні тисяч матеріалів про насильство над дітьми" за допомогою повідомлень від користувачів, модерації за допомогою штучного інтелекту, хеш-співставлення та іншого. Але, як зрозуміло, цього було недостатньо. Тепер Вон каже, що підтримка IWF посилить здатність компанії видаляти CSAM ще до того, як вони потраплять комусь на очі.

Після арешту Дурова Telegram зробив також інші кроки, оголосивши у вересні, що буде передавати IP-адреси та номери телефонів злочинців на законні запити поліції.