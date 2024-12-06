Telegram согласился на сотрудничество с надзорными органами и начнет удалять некоторый контент

Одной из самых больших претензий к мессенджеру Telegram всегда было то, что он отказывался сотрудничать с регуляторами и сторонними надзорными организациями, которые следят за соблюдением законов. Компания вяло реагировала на запросы или вообще их игнорировала, пока Павла Дурова не задержали во Франции. Еще тогда он заявил, что политика сервиса изменится. И вот первые новости об этом.

Что меняется в Telegram

Компания делает важный шаг для уменьшения количества материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми (CSAM), заключив партнерство с Международной правозащитной организацией International Watch Foundation (IWF). Происходит это через четыре месяца после ареста основателя и генерального директора Павла Дурова, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление IWF.

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Ранее компания Дурова отказывалась сотрудничать с этой и другими подобными структурами, которые выявляют и пресекают случаи насилия над детьми, торговлю наркотиками, оружием и другие незаконные вещи. Но перспектива оказаться за решеткой имеет чудодейственный эффект на директора и его брата, соучредителя мессенджера, который ранее был объявлен в розыск Францией.

Напомним, в августе французские власти выдвинули Дурову 12 обвинений, включая соучастие в "распространении, предложения или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних организованной группой" людей и "владении порнографическими изображениями несовершеннолетних".

IWF, базирующаяся в Великобритании, сотрудничает с платформами социальных сетей по всему миру, технологическими компаниями, правительствами и другими подобными организациями, чтобы предотвратить распространение CSAM. Членство Telegram в IWF предоставляет сервису доступ к действенным инструментам, которые блокируют ссылки на противозаконный контент, в том числе и тот, что был сгенерирован искусственным интеллектом. Ведомство также предоставит Telegram хэш-файлы контента CSAM (специальные электронные отпечатки, по которым можно выявлять нужный контент) и любого вредоносного контента, который обнаруживает IWF. Сообщается, что с 2022 года в Telegram было обнаружено "тысячи подтвержденных случаев CSAM", на которые компания не реагировала. Теперь она наконец удалит все эти материалы.

Интересно, что руководитель отдела по связям с прессой и СМИ Telegram Реми Вон ранее заявлял, что платформа якобы "ежемесячно удаляет сотни тысяч материалов о насилии над детьми" с помощью сообщений от пользователей, модерации с помощью искусственного интеллекта, хеш-сопоставления и прочего. Но, как понятно, этого было недостаточно. Теперь Вон говорит, что поддержка IWF усилит способность компании удалять CSAM еще до того, как они попадут кому-то на глаза.

После ареста Дурова Telegram сделал также другие шаги, объявив в сентябре, что будет передавать IP-адреса и номера телефонов преступников на законные запросы полиции.