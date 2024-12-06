Что меняется в Telegram

Компания делает важный шаг для уменьшения количества материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми (CSAM), заключив партнерство с Международной правозащитной организацией International Watch Foundation (IWF). Происходит это через четыре месяца после ареста основателя и генерального директора Павла Дурова, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление IWF.

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Ранее компания Дурова отказывалась сотрудничать с этой и другими подобными структурами, которые выявляют и пресекают случаи насилия над детьми, торговлю наркотиками, оружием и другие незаконные вещи. Но перспектива оказаться за решеткой имеет чудодейственный эффект на директора и его брата, соучредителя мессенджера, который ранее был объявлен в розыск Францией.

Напомним, в августе французские власти выдвинули Дурову 12 обвинений, включая соучастие в "распространении, предложения или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних организованной группой" людей и "владении порнографическими изображениями несовершеннолетних".

IWF, базирующаяся в Великобритании, сотрудничает с платформами социальных сетей по всему миру, технологическими компаниями, правительствами и другими подобными организациями, чтобы предотвратить распространение CSAM. Членство Telegram в IWF предоставляет сервису доступ к действенным инструментам, которые блокируют ссылки на противозаконный контент, в том числе и тот, что был сгенерирован искусственным интеллектом. Ведомство также предоставит Telegram хэш-файлы контента CSAM (специальные электронные отпечатки, по которым можно выявлять нужный контент) и любого вредоносного контента, который обнаруживает IWF. Сообщается, что с 2022 года в Telegram было обнаружено "тысячи подтвержденных случаев CSAM", на которые компания не реагировала. Теперь она наконец удалит все эти материалы.

Интересно, что руководитель отдела по связям с прессой и СМИ Telegram Реми Вон ранее заявлял, что платформа якобы "ежемесячно удаляет сотни тысяч материалов о насилии над детьми" с помощью сообщений от пользователей, модерации с помощью искусственного интеллекта, хеш-сопоставления и прочего. Но, как понятно, этого было недостаточно. Теперь Вон говорит, что поддержка IWF усилит способность компании удалять CSAM еще до того, как они попадут кому-то на глаза.

После ареста Дурова Telegram сделал также другие шаги, объявив в сентябре, что будет передавать IP-адреса и номера телефонов преступников на законные запросы полиции.

Напомним, ранее группа "белых" хакеров, известных под названием "The Hacker's Choice", чья цель – работать на благо общества, выпустила большой отчёт о Telegram, в котором прямо указала на недостатки, опасности и скрытые мотивы компании и ее приложения.