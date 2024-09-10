Telegram зіткнувся з масштабним збоєм
10 вересня 2024, 12:41Читать новость на русском
Користувачі Telegram повідомляють 10 вересня про збої в роботі застосунка. Вони почали з'являтися приблизно після 12:30 й спостерігаються досі.
Що відбувається
Причини збою невідомі, але можна припустити, що команда розробників впроваджує якісь зміни в код, оскільки не так давно пообіцяла змінити те, як вона модерує контент на платформі. Зокрема компанія обіцяла почати реагувати на порушення в приватних чатах.
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Як повідомляють користувачі, зараз у застосунку повідомлення відправляються з великою затримкою, довго завантажуються медіафайли, не запускаються відео та голосові повідомлення.
Компанія поки не прокоментувала ситуацію.