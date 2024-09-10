Що відбувається

Причини збою невідомі, але можна припустити, що команда розробників впроваджує якісь зміни в код, оскільки не так давно пообіцяла змінити те, як вона модерує контент на платформі. Зокрема компанія обіцяла почати реагувати на порушення в приватних чатах.

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Як повідомляють користувачі, зараз у застосунку повідомлення відправляються з великою затримкою, довго завантажуються медіафайли, не запускаються відео та голосові повідомлення.

Компанія поки не прокоментувала ситуацію.