Что происходит

Причины сбоя неизвестны, но можно предположить, что команда разработчиков внедряет какие-то изменения в код, поскольку не так давно пообещала изменить то, как она модерирует контент на платформе. В частности компания обещала начать реагировать на нарушения в приватных чатах.

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Как сообщают пользователи, сейчас в приложении сообщения отправляются с большой задержкой, долго загружаются медиафайлы, не запускаются видео и голосовые сообщения.

Компания пока не прокомментировала ситуацию.