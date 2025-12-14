Вчені знайшли інгредієнт в чорному шоколаді, який сповільнює старіння

Дослідники з Королівського коледжу Лондона виявили зв'язок між теоброміном – природною сполукою з какао – та ознаками повільнішого біологічного старіння. Вищі рівні цієї речовини в крові асоціювалися з молодшим біологічним віком порівняно з паспортним.

Науковці проаналізували зразки крові учасників двох великих європейських досліджень – TwinsUK, яке охопило 509 людей, та KORA з 1 160 учасниками. Вони порівняли рівень теоброміну в крові з показниками біологічного віку, що відображають функціональний стан організму, а не кількість прожитих років. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Science Daily.

Що показало дослідження біологічного віку?

Біологічний вік визначали за допомогою змін ДНК-метилювання – хімічних міток на ДНК, які поступово змінюються з віком. Люди з вищою концентрацією теоброміну демонстрували показники, які відповідали молодшому біологічному віку.

Команда також перевірила інші сполуки з какао та кави, однак саме теобромін виявився єдиним компонентом із таким чітким зв'язком зі старінням. Для підтвердження результатів застосували два підходи: аналіз темпів епігенетичного старіння та вимірювання довжини теломер – захисних ділянок на кінцях хромосом, які з віком скорочуються та пов'язані з ризиками для здоров'я.

Професорка Джордана Белл, провідна авторка дослідження та професорка епігеноміки Королівського коледжу Лондона, зазначила, що результати вказують на зв'язок між ключовим компонентом темного шоколаду та повільнішими процесами старіння. Водночас вона підкреслила, що це не означає рекомендацію споживати більше шоколаду, а радше допомагає краще зрозуміти роль щоденних продуктів у підтримці здоров'я.

Теобромін належить до алкалоїдів – рослинних молекул, здатних впливати на роботу генів, активуючи або пригнічуючи певні процеси в клітинах. Хоча ця речовина добре відома як токсична для собак, у людей її вже пов'язували зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Проте до цього часу теобромін залишався відносно малодослідженим у контексті старіння.

Які питання залишаються відкритими?

Керівник дослідження доктор Рамі Саад наголосив у науковій статті для Aging Us, що тепер ключовим завданням є з'ясувати механізми цього зв'язку та дослідити взаємодію харчових метаболітів з епігеномом. Такий підхід може дати нові знання не лише про старіння, а й про поширені та рідкісні захворювання.

Команда також перевіряє, чи діє теобромін самостійно, чи його ефект пов'язаний з іншими компонентами темного шоколаду, зокрема поліфенолами, які вже відомі своїм позитивним впливом на здоров'я.

Науковці наголошують, що результати не є підставою для збільшення споживання темного шоколаду. Продукт містить цукор, жири та інші інгредієнти, а вплив теоброміну на організм потребує подальших досліджень. Висновки роботи радше демонструють цінність масштабних популяційних аналізів у вивченні процесів старіння та генетики.

Звідки береться білий наліт на шоколаді?

Відразу після виробництва шоколад твердий і блискучий. Під час виготовлення його нагрівають і охолоджують для досягнення бажаної твердості та блиску.

Поява білого нальоту на шоколаді пов'язана зі способом його зберігання. Наліт може виникати через перепади температури або високу вологість. Цей процес білого нальоту називається "шоколадним нальотом". Можуть з’являтися два типи білого нальоту: жировий та цукровий. Білий жировий шар – виникає тоді, коли шоколад неправильно зберігався та піддавався коливанням температури. Білий цукровий наліт зʼявляється, коли змінюється вологість. Це призводить до розчинення кристалів цукру та осідання їх на поверхні шоколаду. Їсти такий шоколад абсолютно безпечно.