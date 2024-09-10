Tesla запускає функцію, якої вкрай не вистачало її електромобілям

У квітні 2024 року Tesla анонсувала велике оновлення програмного забезпечення, яке обіцяло принести досить багато корисних доповнень та змін, на кшталт нового інтерфейсу та можливості відкрити задній багажник без допомоги рук. Тепер у черговому оновленні вона робить те саме, але для переднього багажника. Як це працює?

Як це працює

Небагато машин можуть похвалитися тим, що мають багажник попереду. Навіть у електричних моделей багатьох виробників, які не потребують тих же деталей, що й бензинові авто, передній капот усе одно приховує робочі деталі, до яких можна отримати доступ. Tesla ж вирішила піти іншим шляхом і дала користувачам ще трохи місця для перевезення речей.

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З огляду на це, логічно було очікувати, що й передній багажник повинен відкриватися без допомоги рук, як і задній, який навчився це робити навесні.

Ця функція буде доступна лише на автомобілях Tesla, оснащених чипами надширокосмугового діапазону, здатними розпізнавати ключі на телефоні. Це оновлені моделі S, X і 3. Крім того, вам потрібно встановити оновлення програмного забезпечення під номером 2024.32.3.

Tesla написала в примітках до релізу: "Відкривайте багажник, навіть коли у вас зайняті руки. Станьте нерухомо перед багажником, безперешкодно піднесіть Phone Key до нього, послухайте дзвін, і багажник відчиниться сам".

Автовиробник пояснює, як активувати нову функцію в налаштуваннях автомобіля:

Щоб увімкнути цю функцію, перейдіть до налаштувань автомобіля – Замки – Hands-Free Frunk.

Переконайтеся, що в налаштуваннях вашого телефону увімкнено функцію Nearby Interactions для додатка Tesla, або відкрийте додаток і перейдіть до пункту Телефонний ключ – Оновлення.

Тримайте людей та одяг подалі від рухомих частин.

Оскільки функція вимагає точного виявлення телефона, для її роботи потрібні не тільки нові автомобілі Tesla, оснащені надширокосмуговими чипами, але й ключ у телефоні, встановлений на iPhone 11 або новішої версії.

У майбутньому ця функція також з'явиться на телефонах Android.

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