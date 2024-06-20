Цей електрокар очолив список "найбільш американських" автомобілів
Джерело:Electrek
Аналітики склали список американських автомобілів, які найбільше покладаються на внутрішнє виробництво і власні технології. Це так званий Індекс американського виробництва (AMI), який враховує, скільки деталей у тому чи іншому товарі було зроблено в Штатах, а не закуплено в іноземних виробників.
Хто переміг
Результати показують, що Tesla Model Y очолила цей список у 2024 році. Найцікавіше, що це не перший випадок, адже торік відразу чотири автівки компанії опинилися на верхівці рейтингу AMI, і Model Y також була першою. За нею слідували Model 3, Model X та Model S. Цього року ситуація дещо інша, хоча першість так і лишилась за Tesla.
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Завдяки інтеграції Tesla в економіку США, компанія виробляє багато деталей всередині країни, самостійно, а не закупляє у Європі чи Китаї. Це дозволяє їй стабільно входити до числа тих, хто виробляє найбільш "американські" транспортні засоби.
Ось як виглядає весь список лідерів у 2024 році:
- Tesla Model Y.
- Honda Passport.
- Volkswagen ID.4.
- Tesla Model S.
- Honda Odyssey.
- Honda Ridgeline.
- Toyota Camry.
- Jeep Gladiator.
- Tesla Model X.
- Lexus TX Princeton.
Хоча компанія більше не лідирує на всіх перших місцях, вона забрала 4 і 9 місця з Model S і Model X відповідно. За даними аналітиків, Model 3 взагалі не потрапила до десятки цього разу через "зміни в робочій силі та вміст вітчизняних запчастин". Model 3 опинилася на 21 місці. Імовірно, таке падіння пов'язано з тим, що Tesla тепер використовує більше китайських акумуляторів.
Tesla Cybertruck також не потрапив до списку, хоча очікувалося, що пікап буде щонайменше у топ-10.
Варто зазначити, що Tesla – одна з двох суто американських компаній у цьому списку лідерів. Honda, Lexus і Toyota – японські, Volkswagen – німецька. Лише Jeep також заснована й працює у США.Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!