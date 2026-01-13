Tesla знову судять через проблемні дверні ручки

Tesla отримала новий колективний позов у США через несправності фірмових врівень розташованих дверних ручок. Позов стосується електроседанів Model S 2014–2016 років і містить звинувачення у системних відмовах, які можуть створювати ризики для безпеки водіїв і пасажирів.

У Флориді подали колективний позов проти Tesla через відмови електронних дверних ручок у Model S. Позивачем виступив власник електрокара Джон Урбан з міста Мейтленд, який діє від імені всіх, хто купував або брав у лізинг Model S 2014–2016 років випуску. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Дивіться також Скандали Ілона Маска зіграли роль: Tesla переживає падіння продажів

Чому дверні ручки Tesla знову опинилися в центрі скандалу?

У матеріалах справи йдеться, що врівень розташовані ручки, які мають висуватися автоматично, часто виходять з ладу вже через кілька років експлуатації. Через це власники не можуть потрапити до салону, а в екстрених ситуаціях можуть опинитися заблокованими ззовні або всередині автомобіля.

За твердженням Урбана, у його Model S 2015 року у версії Ludicrous до 2022 року перестали працювати три з чотирьох ручок, включно з водійською. Через це йому доводилося залазити в авто з пасажирського боку, очікуючи ремонту.

Як пише Komonews, у позові зазначається, що Tesla знала або мала знати про дефект. Як аргумент наводять редизайн дверних ручок у Model S після 2016 року, який зробив їх надійнішими. У більш нових автомобілях ця проблема, за даними позивачів, трапляється значно рідше. Компанія на запит про коментар не відповіла.

Це вже не перша судова справа, пов'язана з конструкцією дверей Tesla. Раніше компанію неодноразово звинувачували в тому, що електронні ручки можуть переставати працювати при розрядженні низьковольтної батареї, що створює ризик блокування пасажирів під час аварій.

У жовтні батьки двох студентів, які загинули в аварії за участі Cybertruck у Каліфорнії, подали позов, заявивши, що потерпілі не змогли вибратися з авто після займання через відмову дверної системи. Місяцем пізніше аналогічний позов подала родина з Вісконсину після смертельної аварії Model S 2016 року.

Також Національне управління безпеки дорожнього руху США розслідує скарги власників Model Y, які повідомляли, що їхніх дітей було заблоковано в салоні через несправні дверні ручки.

Хоча автомобілі Tesla оснащені механічними аварійними відкривачами, критики вказують, що в екстреній ситуації їх складно швидко знайти. Головний дизайнер компанії Франц фон Хольцгаузен раніше заявляв, що Tesla працює над оновленням дверних механізмів із більш помітними ручними елементами.

Проблема привернула й увагу політиків. Один із членів Палати представників США нещодавно запропонував законопроєкт, який зобов'яже автовиробників встановлювати легкодоступні механічні ручки на всі двері автомобілів. Водночас на новій сторінці безпеки Tesla зазначає, що двері її авто автоматично розблоковуються для екстреного доступу, але уточнює, що не всі функції доступні залежно від дати випуску машини.