Розчавлений конкурентами: Tesla Optimus виглядав повним невдахою на виставці роботів у Китаї

Всесвітня виставка роботів у Пекіні була сповнена людиноподібних машин від компаній з усього світу. Вони виконували різноманітні трюки, демонстрували свої функції та здібності. А потім усі побачили Optimus від Tesla.

Tesla ніяк не проявила себе на виставці роботів

Не так давно Ілон Маск вирішив, що Tesla – це не автомобільна компанія. Це робототехнічна компанія, для якої автомобілі – це лише тимчасовий засіб, щоб заробляти гроші, поки вона не створить людиноподібних роботів і не почне продавати їх усім навколо. Фактично директор компанії поставив усе майбутнє Tesla на цю технологію. Але, схоже, Optimus не встигає за конкурентами.

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На нещодавній Всесвітній конференції робототехніки в Пекіні безліч компаній представили своїх роботів. Вони готували їжу, грали на музичних інструментах і навіть змагалися з дітьми в настільні ігри. Tesla, однак, не зробила нічого подібного. Натомість вона залишила свого "Оптимуса" в клітці за склом. Так, його навіть не дістали зі скляної коробки, щоб показати в дії, хоча компанія стверджує, що її роботи вже працюють на автомобільних фабриках, а отже повинні вміти робити хоча б щось.

Відео, опубліковане журналістами каналу CNBC, показує всю ситуацію:

Всесвітня конференція роботів: відео

У той час як китайські компанії демонстрували людиноподібних роботів, що грають на інструментах і подають воду, робот Tesla просто нерухомо стояв. Судячи з усього, це найновіша версія дизайну і, чесно кажучи, це саме та сфера, в якій компанія значно обганяє всіх конкурентів на виставці. Ми бачимо вельми стильний корпус чорно-білого кольору і голову, яка найбільше схожа на людську серед усіх аналогів.

Незрозуміло, чому Tesla вирішила не проводити демонстрацію, враховуючи прагнення компанії похвалитися Optimus у соціальних мережах, яке ми спостерігали останнім часом. Звісно ж, деякі журналісти відразу припустили, що компанія боялася програти в очах глядачів, оскільки її продукт нібито не може змагатися з можливостями роботів інших компаній.

На захист Tesla можна сказати, що в одному з останніх відео, які ми бачили, Optimus цілком добре складав футболки:

Маск весь час обіцяє, що ми ось-ось зможемо купити його роботів, але поки що невідомо, коли вони зможуть надійти в продаж.