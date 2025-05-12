Tesla призупинить виробництво Cybertruck та Model Y у США

Компанія Tesla переживає небувалі труднощі у продажах електромобілів. Черговим підтвердженням далеко не найкращої ситуації в компанії стало рішення призупинити випуск Cybertruck та Model Y на своєму американському підприємстві в Остіні наприкінці травня. Збірка цих моделей буде зупинена на один тиждень.

Про це повідомляє Business Insider, посилаючись на власні джерела, інформує 24 Канал. Співробітників заводу Tesla у Техасі вже попередили, що вони отримають додатковий тиждень вихідних, починаючи з 26 травня, якщо вони задіяні у збиранні кросоверів Model Y та Cybertruck.

Дивіться також Tesla не змогла зареєструвати нові торгові марки для свого роботаксі

Цікаво, що рішення стосується найновішого заводу компанії, розташованого поблизу її штаб-квартири, а також двох найсвіжіших моделей електрокарів Tesla.

Нагадаємо, Cybertruck вперше зійшов з конвеєра техаського підприємства наприкінці 2023 року, а Model Y було помітно оновлено на початку цього року.

Нагадаємо, що Tesla не змогла досягти запланованих продажів Cybertruck , що призвело до накопичення близько 2400 нереалізованих пікапів.

Тижнева зупинка виробництва на заводі у Техасі не є чимось нормальним, адже минулого року в цей період складання електрокарів тривало у звичному режимі. Працівникам запропонували на вибір: взяти оплачувану відпустку на час простою або долучитися до господарських робіт чи тренувань.

За словами співробітників підприємства, непередбачені перерви на виробництві відбуваються ще з лютого цього року. Саме тоді компанія почала скорочувати понаднормові роботи, а працівникам навіть пригрозили штрафами за зайві години. Цього місяця Tesla скоротила 50 робочих місць на своєму заводі в Остіні.

Компанія скоротила постачання електромобілів клієнтам на 13% у минулому кварталі. Розрив між кількістю вироблених та доставлених авто досяг 26 тисяч одиниць, навіть після того, як обсяги виробництва зменшилися на майже 100 тисяч автомобілів у порівнянні з попереднім кварталом.

Минулого тижня Tesla представила в США новий варіант Model Y з заднім приводом за ціною 44 990 доларів та запасом ходу понад 570 миль за циклом EPA. Він на 4 тисячі доларів дешевший за повнопривідну версію кросовера та здатен подолати майже на 50 кілометрів більше. Час розгону до 96 км/год зріс з 4,6 до 5,4 секунд.

У Китаї подібний автомобіль пропонується з меншою ємністю акумулятора, тому найдешевшу версію Model Y можна вважати унікальною саме для американського ринку.