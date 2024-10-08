Презентація Tesla Robotaxi: як і де дивитися подію, що відбудеться 10 жовтня

Компанія Tesla перенесла свою презентацію на жовтень. Очікується, що ми побачимо безпілотне роботаксі, яке возитиме пасажирів без водія. Хоча довкола цього є багато чуток і припущень, ми насправді не знаємо, як виглядатиме ця машина, які її характеристики, а головне – наскільки вправно їй дається повністю автономне водіння. Однак ми знаємо, коли та як це буде розкрито.

Як дивитися презентацію Robotaxi

Як і будь-яка інша велика компанія, Tesla любить влаштовувати шоу. Тож можна очікувати, що й цього разу глядачам влаштують щось схоже до презентації Cybertruck, коли Ілон Маск розказував зі сцени про перспективи нового продукту, а потім пішов бити вікна пікапа, пише 24 Канал.

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Виробник електромобілів планує представити Robotaxi на кіностудії Warner Bros. Discovery в Бербанку, штат Каліфорнія. Для всіх присутніх двері відчиняться о 17:00 за тихоокеанським часом, а виступи розпочнуться о 19:00 за тихоокеанським часом. В Україні до цього потрібно додати 10 годин, тобто початок виступів припаде на 5 ранку за Києвом, 10 жовтня.

Якщо ви достатньо зацікавлені в тому, щоб дізнатися про все першими у прямому ефірі й не боїтеся недоспаної ночі, то очікуйте на пряму трансляцію заходу на YouTube-сторінці компанії, а також у соцмережі X, яка не так давно запустила функцію прямих ефірів.

Ми вже писали раніше, що вибране місце проведення, ймовірно, дозволить Tesla демонструвати роботаксі в умовах, близьких до реальних. Річ у тім, що на території кіностудії Warner побудоване ціле містечко з декораціями будинків і реальними асфальтованими вулицями. Таким чином Tesla не матиме необхідності перекривати вулиці, щоб показати роботу новинки.

Сумнівів усе більше

Варто зазначити, що багато хто в мережі сіє сумніви щодо цієї презентації. Одні заявляють, що вона буде нудною та дуже швидкою, оскільки компанії начебто майже немає, що показати. Інші стверджують, що Tesla може навіть не мати готових екземплярів, а натомість покаже кілька віртуальних концептів машин, які "колись можуть існувати".

Аналітик Deepwater Portfolio Research Брайан Бейкер і його колега Джин Манстер, які склали список очікувань від презентації, кажуть, що до фактичного випуску Robotaxi ще далеко. Пара процитувала заяву Маска про затримку презентації, в якій він стверджував, що "хотів внести деякі важливі зміни", заявивши, що це, ймовірно, означає, що автомобіль усе ще знаходиться на ранній стадії проєктування.

Ми цілком можемо отримати повторення історії з Cybertruck, який представили у 2019 році, а вийшов він лише у 2023 році. На користь цього говорить і той факт, то Tesla досі не має повноцінної системи автономного водіння, без якої роботаксі просто не зможе існувати й носити своє ім'я. Маск щороку обіцяє, що вона от-от буде завершена і завжди каже, що це станеться "до кінця року". В останніх своїх обіцянках він повторив те саме, заявивши, що автопілот вийде до кінця 2024 року, але якщо ні, то він буде "дуже здивований, якщо цього не станеться у 2025 році".