Как смотреть презентацию Robotaxi

Как и любая другая крупная компания, Tesla любит устраивать шоу. Поэтому можно ожидать, что и на этот раз зрителям устроят нечто похожее на презентацию Cybertruck, когда Илон Маск рассказывал со сцены о перспективах нового продукта, а потом пошел бить окна пикапа, пишет 24 Канал.

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Производитель электромобилей планирует представить Robotaxi на киностудии Warner Bros. Discovery в Бербанке, штат Калифорния. Для всех присутствующих двери откроются в 17:00 по тихоокеанскому времени, а выступления начнутся в 19:00 по тихоокеанскому времени. В Украине к этому нужно добавить 10 часов, то есть начало выступлений придется на 5 утра по Киеву, 10 октября.

Если вы достаточно заинтересованы в том, чтобы узнать обо всем первыми в прямом эфире и не боитесь бессонной ночи, то ожидайте прямую трансляцию мероприятия на YouTube-странице компании, а также в соцсети X, которая не так давно запустила функцию прямых эфиров.

Мы уже писали ранее, что выбранное место проведения, вероятно, позволит Tesla демонстрировать роботакси в условиях, близких к реальным. Дело в том, что на территории киностудии Warner построен целый городок с декорациями домов и реальными асфальтированными улицами. Таким образом Tesla не будет иметь необходимости перекрывать улицы, чтобы показать работу новинки.

Сомнений все больше

Стоит отметить, что многие в сети сеют сомнения относительно этой презентации. Одни заявляют, что она будет скучной и очень быстрой, поскольку компании вроде бы почти нет, что показать. Другие утверждают, что Tesla может даже не иметь готовых экземпляров, а вместо этого покажет несколько виртуальных концептов машин, которые "когда-то могут существовать".

Аналитик Deepwater Portfolio Research Брайан Бейкер и его коллега Джин Манстер, которые составили список ожиданий от презентации, говорят, что до фактического выпуска Robotaxi еще далеко. Пара процитировала заявление Маска о задержке презентации, в которой он утверждал, что "хотел внести некоторые важные изменения", заявив, что это, вероятно, означает, что автомобиль все еще находится на ранней стадии проектирования.

Мы вполне можем получить повторение истории с Cybertruck, который представили в 2019 году, а вышел он только в 2023 году. В пользу этого говорит и тот факт, то Tesla до сих пор не имеет полноценной системы автономного вождения, без которой роботакси просто не сможет существовать и носить свое имя. Маск каждый год обещает, что она вот-вот будет завершена и всегда говорит, что это произойдет "до конца года". В последних своих обещаниях он повторил то же, заявив, что автопилот выйдет до конца 2024 года, но если нет, то он будет "очень удивлен, если этого не произойдет в 2025 году".