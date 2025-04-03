Продажі Tesla впали до рівня дворічної давності: скільки машин продали за перший квартал

Компанія Tesla зафіксувала найгірші показники поставок за останні два роки. Це сталося на тлі негативної реакції на політичну діяльність генерального директора Ілона Маска.

Падіння у прірву

Ілон Маск продовжує втручатися в політичні процеси у США та коментувати справи інших країн, що викликає вкрай негативну реакцію громадськості по всьому світу. Навіть найвідданіші прихильники Tesla та деякі інвестори закликають його зосередитися на управлінні компанією або покинути пост генерального директора, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Згідно з опублікованими даними, компанія у першому кварталі продала 336 000 автомобілів. Це дещо менше, ніж у відповідному періоді минулого року, коли продажі в першому кварталі 2024 року продажі складали 386 810 одиниць і значно менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року, коли було продано 495 570 машин.

Tesla також повідомила, що у першому кварталі виготовила 362 615 автомобілів, що також менше, ніж у попередні періоди. Але компанія зазначає, що це є наслідком переоснащення виробничих ліній для випуску оновленої Model Y, яка з'явилася у продажу в березні. Щоб встановити нове обладнання, довелося на деякий час зупиняти виробництво.

Аналітики очікували, що Tesla повідомить про поставки 408 000 електромобілів у першому кварталі, хоча потім знизили свої оцінки до 400 000 одиниць. Але навіть ці очікування не справдилися.

Продажі в Європі та Китаї також зазнали спаду:

У Європі продажі Tesla впали на 49% за перші два місяці року, навіть попри загальне зростання ринку електромобілів. Особливо різке падіння спостерігалося в Німеччині, де продажі в лютому впали на 76%. Це сталося після того, як Ілон Маск підтримав ультраправу партію AfD на виборах.

У Китаї, ключовому ринку для Tesla, продажі в березні впали на 11,5% на тлі конкуренції з боку місцевих виробників, таких як BYD та Geely.

Акції Tesla подешевшали до найнижчого рівня з 2022 року. Компанія сподівається, що оновлена Model Y та майбутні моделі допоможуть покращити ситуацію. Але шансів на це все менше, якщо Ілон Маск продовжить руйнувати уряд США та втручатися в справи урядів інших країн.

Нагадаємо, вже деякий час по всьому світу, а особливо в США, відбуваються масові протести проти Tesla. Компанію вибрали ціллю, оскільки вона асоціюється зі США та керується Ілоном Маском. Щоб завдати шкоди їм обом, демонстранти, невдоволені новою тарифною політикою Трампа і поведінкою Маска, навіть вдаються до вандалізму та повного знищення електромобілів Tesla, підпалюючи їх.

Аналітики вважають, що якщо Маск не зосередиться на управлінні Tesla, компанію чекають "темні часи".