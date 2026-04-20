Tesla запускає роботаксі ще у двох містах: де можна буде скористатись сервісом

Tesla оголосила про запуск сервісу роботаксі ще у двох містах Техасу – Далласі та Г’юстоні. Компанія розширює мережу автономних перевезень після першого запуску в Остіні.

Tesla продовжує розгортання автономних перевезень у США. Після старту в Остіні в червні 2025 року компанія додає нові локації – Даллас і Г’юстон. Про це повідомили на платформі X, де також опублікували карти зон покриття. Про це пише Mashable.

Як Tesla розширює мережу роботаксі та що відомо про сервіс?

У Г’юстоні роботаксі працюватимуть у північно-західній частині міста – зокрема в районах Jersey Village і Willowbrook. У Далласі сервіс охоплює центральні та північні райони, включно з Highland Park.

Основою сервісу є електромобілі Tesla Model Y, які виконують роль повністю автономних таксі. Пасажири можуть замовити поїздку без водія – у салоні відсутній навіть страховий оператор. Водночас питання рівня автономності залишається дискусійним, оскільки раніше повідомлялося про можливий дистанційний контроль з боку людей.

Tesla почала тестувати безпілотні поїздки в Остіні ще в грудні 2024 року. Уже в січні 2025-го компанія частково прибрала страхувальників із поїздок, що дозволило розширити покриття та масштабувати сервіс.

Як пише Autoblog, крім міських маршрутів, Tesla також тестує роботаксі для поїздок із аеропортів. Зокрема, компанія випробовує посадку пасажирів у San José Mineta International Airport і планує розширити цей напрям після отримання дозволів.

Головним конкурентом Tesla у цьому сегменті є Waymo, яка вже працює в низці міст Техасу, включно з Далласом, Г’юстоном і Сан-Антоніо. Крім того, її сервіс доступний широкому загалу в Остіні, а також у великих містах США – від Лос-Анджелеса до Маямі.

Waymo активно розширюється і планує вийти ще більш ніж у 20 міст, серед яких Нью-Йорк, Чикаго та навіть міжнародні ринки – Лондон і Токіо. Паралельно Uber також інвестує у роботаксі, плануючи запуск у щонайменше 28 містах до 2028 року.

Попри швидкий розвиток, впровадження автономних таксі супроводжується труднощами. І Tesla, і її конкуренти вже стикалися з технічними проблемами та питаннями безпеки. Втім, компанії продовжують інвестувати в цей напрям, розглядаючи його як ключовий етап розвитку міського транспорту.