Унікальний випадок: метеорит упав просто на лобове скло Tesla Model Y

В Австралії сталася безпрецедентна подія за участі електромобіля Tesla Model Y. Під час нічної поїздки з увімкненим автопілотом лобове скло машини раптово розбилося від удару невідомого об’єкта. Власник авто припускає, що це міг бути метеорит. Тепер вчені намагаються підтвердити або спростувати цю теорію.

Що сталося?

Увечері 19 жовтня 2025 року ветеринар Ендрю Мелвілл-Сміт разом із дружиною їхав у своєму новому електромобілі Tesla Model Y по шосе в Південній Австралії. Подружжя слухало подкаст, довіривши керування системі повного автопілота (FSD), яка вела машину зі швидкістю 110 кілометрів на годину у цілковитій темряві. Раптом пролунав потужний вибух, який оглушив пасажирів, пише 24 Канал з посиланням на Autoevolution.

Увесь салон автомобіля заповнився уламками скла та білим димом, з'явився запах горілого матеріалу. За словами водія, першою думкою було те, що вони потрапили в аварію. Однак він із подивом помітив, що автомобіль не втратив керування. Система FSD продовжила стабільно рухатися по заданому маршруту, ніби й не знала, що щось сталося.

На думку власника, це врятувало їх від небезпечних наслідків: якби управління було на ньому, він міг би запанікувати й втратити керування, надто різко з'їхавши на узбіччя чи врізавшись у щось.



Уламки всередині автомобіля / Фото Whyalla Veterinary Clinic / Dr. Andrew Melville-Smith

Як FSD допоміг урятувати ситуацію?

Існує кілька ключових особливостей Tesla FSD, які, ймовірно, дозволили уникнути аварії:

Миттєва обробка даних та мікрокоригування. Навіть якщо від удару автомобіль трохи змінив траєкторію, система FSD здатна виявити це відхилення за долі секунди та негайно скоригувати курс. Вона працює в тісній інтеграції з системою стабілізації, роблячи тисячі мікроскопічних коригувань на хвилину, щоб утримувати автомобіль на заданій траєкторії. Реакція людини набагато повільніша.

Надлишковість сенсорів. Tesla FSD використовує цілий комплекс камер, розташованих по периметру автомобіля, а не лише ту, що знаходиться за лобовим склом. Навіть якщо основна камера була засліплена спалахом, пошкоджена або її огляд був би заблокований уламками, бічні та задні камери продовжували "бачити" дорожню розмітку та оточення. Це дозволило системі не втрачати орієнтацію у просторі та продовжувати рух у своїй смузі.

Дотримання пріоритетного завдання. Основне завдання автопілота на шосе – утримувати смугу руху та задану швидкість. Сам по собі звук вибуху чи удар по склу не є для системи сигналом, що вимагає негайної зміни поведінки (на відміну від, наприклад, раптової перешкоди попереду). Оскільки інших загроз на дорозі не було, автопілот логічно продовжив виконувати свою основну функцію – стабільно вести автомобіль прямо.

По суті, автопілот виграв у цій ситуації завдяки тому, що він є машиною. Він не розгубився, не злякався і продовжив виконувати свою програму, тоді як для будь-якого водія такий інцидент став би екстремальним шоком, що з високою ймовірністю призвів би до втрати керування.

Які наслідки?

Зупинившись, подружжя оглянуло пошкодження:

На лобовому склі виднівся невеликий кратер.

Скло навколо нього розплавилося, а потім знову застигло, залишаючись теплим на дотик.

Ця друга деталь стала ключовою в розумінні причин, адже для плавлення автомобільного скла потрібна температура понад 1500 градусів. Звичайний камінь, що вилетів з-під коліс іншої машини, не міг би спричинити такий ефект. Натомість метеори, які проходять крізь атмосферу, можуть розігріватися до 1650 або навіть до 1800 градусів, за даними HowStuffWorks.

Поліція також швидко відкинула версії про кулю чи інший земний об'єкт.​



Великий кратер лишився на передньому склі / Фото Whyalla Veterinary Clinic / Dr. Andrew Melville-Smith

Сам невідомий об'єкт знайти не вдалося. Ендрю Мелвілл-Сміт згодом розповів на сайті власної клініки Whyalla Veterinary Clinic, що звернувся до Музею Південної Австралії, фахівці якого займаються дослідженням метеоритів. Геолог Кіран Міні, спершу поставившись до розповіді скептично, після вивчення фотографій пошкоджень визнав, що пояснити такий значний нагрів земними причинами вкрай складно.

Що далі?

Тепер учені планують ретельно дослідити лобове скло на наявність космічних частинок, що може зайняти кілька тижнів або навіть місяців.​

Водночас деякі експерти мають сумніви. Професор астрофізики з Університету Південного Квінсленда зазначив, що падінню метеорита мав передувати яскравий спалах у небі, про який ніхто не повідомляв, повідомило ABC Australia.

Якщо гіпотеза підтвердиться, це стане першим в історії задокументованим випадком зіткнення метеорита з автомобілем, що рухався. Ймовірність такої події оцінюється як один до мільярда.

