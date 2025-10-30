ST25J47 виявили вранці роботою двох роботизованих телескопів JPL SynTrack. За оцінками, розмір цього метеороїда не перевищує 80 см, однак перші спостереження давали ймовірність того, що він може зайти у верхні шари атмосфери та проявитися як болід-грейзер – тобто яскравий об'єкт, що ковзає по атмосфері без падіння на планету. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Jet Propulsion Laboratory.

Дивіться також Науковці знайшли планету, яка вплинула на формування Землі та всієї Сонячної системи

Що відомо про об'єкт і чому він привернув увагу?

Подальші дані обсерваторії Mount Lemmon змінили прогноз: об'єкт не торкнеться атмосфери й пролетить повз на відстані близько 225 км над південною частиною Південної Америки. За оцінками лабораторії JPL, це сталось приблизно між 14:10 та 14:15 за київським часом.

Попри скромний розмір, цей проліт має наукове значення. До наближення до Землі ST25J47 перебував на орбіті групи Аполлонів із періодом обертання навколо Сонця 401,2 доби. Після гравітаційної взаємодії з планетою його орбіта зміниться – метеороїд перейде до групи Атонів, а період скоротиться до 335,8 доби.

Це зближення стало наочним прикладом того, як сучасні автоматичні системи можуть виявляти надзвичайно малі об'єкти буквально за кілька годин до їхнього проходження біля Землі та в деталях прогнозувати їхню траєкторію.

Як вчені знайшли планету, з якої утворилася Земля ?

Дослідники з MIT знайшли перші прямі докази існування прото-Землі – планети, що існувала до гігантського зіткнення, яке сформувало сучасну Землю та Місяць. Відкриття зробили завдяки аналізу хімічного складу древніх порід та метеоритів, виявивши унікальну калієву аномалію. Це дає змогу зазирнути в далеке минуле нашої планети. Маючи цю підказку, дослідники проаналізували одні з найстаріших зразків гірських порід на Землі й досягли успіху. Вони виявили, що деякі зразки містили ще менше і без того рідкісного калію-40.