Британське видання Guardian стало жертвою хакерів

Видання Guardian повідомило про атаку невідомого віруса, який попередньо класифікували як програму-вимагач. Усе почалось у вівторок, однак основну шкоду хакери нанесли наступного дня.

Інцидент вразив частину технологічної інфраструктури медіакомпанії. Співробітників відправили працювати додому, вони зберегли можливість публікувати новини як на сайті, так і в додатку.

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Що відомо про цю атаку

Перші ознаки кібератаки помітили пізно ввечері у вівторок. Відбулися "певні перебої в роботі закулісних служб". Онлайн-ресурси компанії в основному не постраждали. Компанія також упевнена, що зможе випускати друковану газету щочетверга.

Представники Guardian вважають, що інцидент, швидше за все, був атакою з метою вимагання викупу. Новинні організації по всьому світу регулярно стають об'єктами кібератак з боку злочинців та навіть держав, тому сюрпризом це для керівництва не стало.

Як усім відомо, за останні 24 години стався серйозний інцидент, який вплинув на нашу ІТ-мережу та системи. Вважаємо, що це була атака з метою вимагання викупу, але продовжуємо розглядати всі можливості,

– йдеться в коментарі виконавчої директорки медіагрупи Guardian Анни Бейтсон та головної редакторки Кетрін Вінер для працівників.

При цьому. Незрозумілим залишається й те, чому компанія використовує таке "невпевнене" формулювання щодо цілей атаки. Цілком імовірно, що вона була вчасно зупинена й не досягла кінцевої мети.

Ми продовжуємо публікувати матеріали на нашому сайті та в додатках по всьому світу, і хоча деякі з внутрішніх систем постраждали, ми впевнені, що зможемо вийти в друк вже завтра. Наші технологічні команди працюють над усіма аспектами інциденту, і переважна більшість співробітників можуть працювати з дому, як і під час пандемії,

– додає керівництво.

Імовірно, журналісти працюватимуть з дому до кінця тижня, поки відповідні служби відновлюватимуть внутрішню мережу компанії.