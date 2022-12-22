Інцидент вразив частину технологічної інфраструктури медіакомпанії. Співробітників відправили працювати додому, вони зберегли можливість публікувати новини як на сайті, так і в додатку.

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Що відомо про цю атаку

Перші ознаки кібератаки помітили пізно ввечері у вівторок. Відбулися "певні перебої в роботі закулісних служб". Онлайн-ресурси компанії в основному не постраждали. Компанія також упевнена, що зможе випускати друковану газету щочетверга.

Представники Guardian вважають, що інцидент, швидше за все, був атакою з метою вимагання викупу. Новинні організації по всьому світу регулярно стають об'єктами кібератак з боку злочинців та навіть держав, тому сюрпризом це для керівництва не стало.

Як усім відомо, за останні 24 години стався серйозний інцидент, який вплинув на нашу ІТ-мережу та системи. Вважаємо, що це була атака з метою вимагання викупу, але продовжуємо розглядати всі можливості,

– йдеться в коментарі виконавчої директорки медіагрупи Guardian Анни Бейтсон та головної редакторки Кетрін Вінер для працівників.

При цьому не уточнюється, як саме поводиться вірус, чи зашифрував він файли на комп'ютерах та серверах, чи є вимоги викупу тощо. Незрозумілим залишається й те, чому компанія використовує таке "невпевнене" формулювання щодо цілей атаки. Цілком імовірно, що вона була вчасно зупинена й не досягла кінцевої мети.

Ми продовжуємо публікувати матеріали на нашому сайті та в додатках по всьому світу, і хоча деякі з внутрішніх систем постраждали, ми впевнені, що зможемо вийти в друк вже завтра. Наші технологічні команди працюють над усіма аспектами інциденту, і переважна більшість співробітників можуть працювати з дому, як і під час пандемії,

– додає керівництво.

Імовірно, журналісти працюватимуть з дому до кінця тижня, поки відповідні служби відновлюватимуть внутрішню мережу компанії.