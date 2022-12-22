Инцидент поразил часть технологической инфраструктуры медиакомпании. Сотрудников отправили работать из дома, они сохранили возможность публиковать новости как на сайте, так и в приложении.

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Что известно об этой атаке

Первые признаки кибератаки заметили поздно вечером во вторник. Произошли "определенные перебои в работе закулисных служб". Онлайн-ресурсы компании в основном не пострадали. Компания также уверена, что сможет выпускать печатную газету каждый четверг.

Представители Guardian считают, что инцидент, скорее всего, являлся атакой с целью вымогательства выкупа. Новостные организации по всему миру регулярно становятся объектами кибератак со стороны преступников и даже государств, поэтому сюрпризом это для руководства не стало.

Как всем известно, за последние 24 часа произошел серьезный инцидент, повлиявший на нашу IT-сеть и системы. Считаем, что это была атака с целью вымогательства выкупа, но продолжаем рассматривать все возможности,

– говорится в комментарии исполнительного директора медиа-группы Guardian Анны Бейтсон и главного редактора Кэтрин Винер для сотрудников.

При этом не уточняется, как ведет себя вирус, зашифровал ли он файлы на компьютерах и серверах, есть ли требования выкупа и прочее. Непонятным остается и то, почему компания использует такую "неуверенную" формулировку относительно целей атаки. По всей вероятности, она была вовремя остановлена и не достигла конечной цели.

Мы продолжаем публиковать материалы на нашем сайте и в приложениях по всему миру, и, хотя некоторые из внутренних систем пострадали, мы уверены, что сможем выйти в печать уже завтра. Наши технологические команды работают над всеми аспектами инцидента, и подавляющее большинство сотрудников могут работать из дома, как и во время пандемии,

– добавляет руководство.

Вероятно, журналисты будут работать из дома до конца недели, пока соответствующие службы будут восстанавливать внутреннюю сеть компании.