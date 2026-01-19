Threads вперше обійшла X за кількістю користувачів

Соцмережа Threads від Meta вперше закріпила перевагу над X за кількістю щоденних активних користувачів у мобільних застосунках. Нові дані аналітиків свідчать, що зростання Threads має стабільний характер, хоча X досі утримує лідерство у вебверсії.

Аналітична компанія Similarweb зафіксувала стійке зростання аудиторії Threads у мобільних застосунках iOS та Android. Ще минулого року Threads ненадовго випередила X за показником щоденних активних користувачів, після чого обидві платформи деякий час демонстрували майже однакові результати. У жовтні Threads знову вийшла вперед, а свіжий звіт Similarweb показує ще більший розрив. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Techcrunch.

Чому Threads випереджає X на смартфонах?

Станом приблизно на два тижні тому Threads налічувала 141,5 мільйона щоденних активних користувачів у мобільних застосунках. Для порівняння, X на Android та iOS мала близько 125 мільйонів активних користувачів на день. Аналітики зазначають, що це не разовий сплеск, а продовження довготривалої висхідної динаміки.

Водночас X залишається значно популярнішою у браузерах. За даними Forbes, у вересні минулого року вебверсію X.com щодня відвідували 140,7 мільйона користувачів. Сайт Threads у той самий період зібрав лише близько 7,7 мільйона щоденних активних користувачів, що підкреслює різницю у впливі платформ поза мобільними застосунками.

Як пише Gizmodo, окрему роль у зростанні Threads відіграє її тісний зв'язок з Instagram. Обидві платформи належать Meta, яка активно перенаправляє користувачів між сервісами, підсилюючи їхню взаємну аудиторію. Крім того, Threads та Instagram функціонують у межах однієї екосистеми разом із Facebook, що дає їм структурну перевагу над конкурентами на кшталт X чи Bluesky.

Зміна балансу також збіглася з гучним скандалом навколо X. Нещодавно чатбот компанії-власника платформи генерував несанкціоновані дипфейкові зображення людей у бікіні, зокрема й неповнолітніх. На тлі цієї ситуації інтерес до альтернатив зріс. За даними компанії Appfigures, які цитує TechCrunch, соцмережа Bluesky у пік скандалу отримала приблизно на 50% більше щоденних завантажень порівняно з періодом до кризи.

Що треба знати, перш ніж зареєструватися у Threads?

Все більше в українському сегменті інтернету набирає популярності нова соцмережа від Meta – Threads. І все більше українських користувачів долучаються туди. Однак у Threads уже є свої певні правила та "фішки", про які варто знати новим користувачам.

Соцмережу Threads часто називають "курілкою" Instagram. Бо якщо в останній люди намагаються показати себе з найкращих сторін, то в Threads обговорюють фейли, кумедні ситуації та не приховують не найкращі сторони своєї особистості. Є кілька найактивніших користувачів Threads, про яких усі знають. Наприклад, зараз однією з зірок соцмережі став письменник Ілларіон Павлюк. Він з'являється у коментарях, де згадують його новий твір "Книга Еміля" чи його ж самого. Часто він жартує та іронізує або ж відповідає ствердно на питання: "Чи варто купувати цю книгу?". Ще часто у коментарі навідується ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік. Він, звісно, не Тарас Цимбалюк, але подарувати троянду і (за потреби) написати "прикольно" може.



