Трамп анонсував нове рішення щодо TikTok

Дональд Трамп веде переговори з кількома людьми щодо купівлі TikTok. За словами президента США, остаточне рішення про майбутнє застосунку планують ухвалити протягом наступних 30 днів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про нову угоду щодо TikTok

Дональд Трамп повідомив, що говорив з великою кількістю інвесторів, і їхній інтерес до соцмережі "дуже великий". Водночас джерела видання, обізнані з дискусіями щодо майбутнього соцмережі, стверджують, що нова адміністрація Білого дому працює над планом порятунку соцмережі.

Згідно з умовами угоди, яку обговорює Білий дім, китайський власник TikTok компанія ByteDance збереже частку, але збір даних і оновлення програмного забезпечення контролюватиметься Oracle, яка вже є основою веб-інфраструктури TikTok. Разом з тим, Трамп стверджує, що не обговорював з головою ради директорів Oracle Ларрі Еллісоном купівлю застосунку.

Ні, не з Oracle. Багато людей, дуже солідні люди, говорять зі мною про купівлю компанії, і я ухвалю це рішення, ймовірно, протягом наступних 30 днів. Конгрес дав 90 днів. Якщо ми зможемо врятувати TikTok, я думаю, це буде добре,

– заявив Трамп.

Інші джерела Reuters стверджують, що повної угоди з Oracle немає і, ймовірно, умови могли змінитися. Водночас не виключено, що в рамках угоди можуть бути операції в США, а також інші країни.

Інші співрозмовники видання відкидають чутки про те, що група інвесторів на чолі з мільярдером Френком Маккортом і ще одна група за участю одного з найвідоміших YouTube-блогерів у світі MrBeast (Джиммі Дональдсон) беруть участь у переговорах щодо придбання TikTok.