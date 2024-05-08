TikTok подав до суду на уряд США через закон про заборону застосунку

Популярна соціальна медіа-платформа TikTok подала до суду на уряд США у відповідь на нещодавно прийнятий закон. Він зобов'язує китайську материнську компанію ByteDance відмовитися від застосунку та продати його, або ж платформу заборонять на території Сполучених Штатів.

Компанія стверджує, що закон, спрямований на захист національної безпеки, порушує свободу слова і негативно впливає як на творців контенту, так і на бізнес, який використовує платформу для просування і отримання прибутку.

А тим часом TikTok можуть заборонити на території Євросоюзу, глава Єврокомісії не виключає такого кроку

Попри пропозиції TikTok зменшити занепокоєння шляхом інвестування значних коштів у відокремлення даних американських користувачів та залучення американської компанії Oracle для нагляду, Конгрес все ж ухвалив закон, а Байден підписав його.

Деталі позову

У своєму позові TikTok стверджує, що цей закон є безпрецедентним кроком Конгресу, спрямованим на заборону широко використовуваного застосунку, що кидає виклик основоположним конституційним принципам, включаючи Першу поправку.

Платформа стверджує, що заборона, яка має набути чинності 19 січня 2025 року, торкнеться приблизно 170 мільйонів американських користувачів, оскільки TikTok слугує унікальним засобом самовираження та міжособистісного спілкування.

Зусилля лобістів TikTok відмовити законодавців від ухвалення цього закону не мали успіху, оскільки законодавці надають пріоритет національній безпеці на тлі занепокоєння щодо потенційного доступу до даних з боку Китаю. З огляду на широку базу користувачів TikTok у США, яка охоплює майже половину населення, ризики, що сприймаються, є значними.

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Перед судовою системою зараз стоїть завдання розглянути звинувачення TikTok і визначити, чи дійсно законодавство порушує конституційні свободи, зокрема свободу слова, та інші встановлені норми в Сполучених Штатах.