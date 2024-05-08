Компания утверждает, что закон, направлен на защиту национальной безопасности, нарушает свободу слова и негативно влияет как на создателей контента, так и на бизнес, который использует платформу для продвижения и получения прибыли.

А тем временем TikTok могут запретить на территории Евросоюза, глава Еврокомиссии не исключает такого шага

Несмотря на предложения TikTok уменьшить беспокойство путем инвестирования значительных средств в отделение данных американских пользователей и привлечения американской компании Oracle для надзора, Конгресс все же принял закон, а Байден подписал его.

Детали иска

В своем иске TikTok утверждает, что этот закон является беспрецедентным шагом Конгресса, направленным на запрет широко используемого приложения, что бросает вызов основополагающим конституционным принципам, включая Первую поправку.

Платформа утверждает, что запрет, который должен вступить в силу 19 января 2025 года, коснется примерно 170 миллионов американских пользователей, поскольку TikTok служит уникальным средством самовыражения и межличностного общения.

Усилия лоббистов TikTok отговорить законодателей от принятия этого закона не увенчались успехом, поскольку законодатели предоставляют приоритет национальной безопасности на фоне беспокойства относительно потенциального доступа к данным со стороны Китая. Учитывая широкую базу пользователей TikTok в США, которая охватывает почти половину населения, риски, воспринимаемые, являются значительными.

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Перед судебной системой сейчас стоит задача рассмотреть обвинения TikTok и определить, действительно ли законодательство нарушает конституционные свободы, в частности свободу слова, и другие установленные нормы в Соединенных Штатах.