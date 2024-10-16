TikTok викликає звикання у дітей і працівники компанії знають про це, – 9to5mac

Нещодавно оприлюднені внутрішні документи TikTok свідчать про те, що компанія ByteDance знала, що її застосунок може викликати залежність у дітей вже через 35 хвилин безперервного використання.

Документи, які з'явилися під час судового процесу, що триває зараз, також свідчать про те, що ByteDance знала, що інструменти контролю екранного часу, призначені для захисту дітей, були неефективними, повідомляє 9to5mac.

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Витік документів розкриває конкретну цифру: 260 відео. Згідно з дослідженням ByteDance, перегляду такої кількості відео – протягом приблизно 35 хвилин – достатньо, щоб сформувати звичку, особливо враховуючи, що відео в TikTok зазвичай короткі, тривалістю близько 8 секунд і відтворюються у швидкій послідовності. Дослідники стверджують, що такий швидкий перегляд відео призводить до моментально звикання серед дітей.

Також зазначається, що компанія TikTok усвідомлювала негативний вплив застосунку на психічний та соціальний розвиток дітей. Внутрішні дослідження компанії пов'язують компульсивне використання TikTok, що призводить до таких проблем, як погіршення пам'яті, зниження аналітичного та контекстного мислення, зниження емпатії та підвищення тривожності.

Використання платформи також пов'язане з розладами сну і труднощами у формуванні значущих зв'язків з іншими людьми.

Обмежувальні заходи неефективні

Інструмент контролю екранного часу, впроваджений TikTok, який мав би допомогти обмежити використання, також перебуває під пильною увагою. Він встановлює 60-хвилинний ліміт за замовчуванням, але дані ByteDance показують, що це не має значного ефекту.

До запровадження інструменту підлітки проводили в застосунку в середньому 108,5 хвилин на день, і лише після цього цей показник дещо знизився – до 107 хвилин. Критики стверджують, що це свідчить про неефективність заходів TikTok, посилюючи думку про те, що ця функція була скоріше піар-ходом, ніж реальним рішенням для боротьби із залежністю.

Судова тяганина

Наразі компанія ByteDance втягнута в юридичні баталії як у США, так і в Європі, включаючи позови від генеральних прокурорів у 13 штатах США та окрузі Колумбія. Ці позови звинувачують TikTok у порушенні законів про захист прав споживачів та сприянні зростанню кризи психічного здоров'я серед підлітків.

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Генеральні прокурори намагаються змусити TikTok змінити певні функції застосунку, які, на їхню думку, є шкідливими та маніпулятивними для підлітків. Під час судового процесу внутрішні документи компанії ByteDance, які мали бути конфіденційними, були випадково оприлюднені через неналежне редагування.