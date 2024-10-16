Документы, которые появились во время судебного процесса, что продолжается сейчас, также свидетельствуют о том, что ByteDance знала, что инструменты контроля экранного времени, предназначенные для защиты детей, были неэффективными, сообщает 9to5mac.

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Утечка документов раскрывает конкретную цифру: 260 видео. Согласно исследованию ByteDance, просмотра такого количества видео – в течение примерно 35 минут – достаточно, чтобы сформировать привычку, особенно учитывая, что видео в TikTok обычно короткие, продолжительностью около 8 секунд и воспроизводятся в быстрой последовательности. Исследователи утверждают, что такой быстрый просмотр видео приводит к моментальному привыканию среди детей.

Также отмечается, что компания TikTok осознавала негативное влияние приложения на психическое и социальное развитие детей. Внутренние исследования компании связывают компульсивное использование TikTok, что приводит к таким проблемам, как ухудшение памяти, снижение аналитического и контекстного мышления, снижение эмпатии и повышение тревожности.

Использование платформы также связано с расстройствами сна и трудностями в формировании значимых связей с другими людьми.

Ограничительные меры неэффективны

Инструмент контроля экранного времени, внедренный TikTok, который должен был бы помочь ограничить использование, также находится под пристальным вниманием. Он устанавливает 60-минутный лимит по умолчанию, но данные ByteDance показывают, что это не имеет значительного эффекта.

До введения инструмента подростки проводили в приложении в среднем 108,5 минут в день, и только после этого этот показатель несколько снизился – до 107 минут. Критики утверждают, что это свидетельствует о неэффективности мероприятий TikTok, усиливая мнение о том, что эта функция была скорее пиар-ходом, чем реальным решением для борьбы с зависимостью.

Судебная волокита

Сейчас компания ByteDance втянута в юридические баталии как в США, так и в Европе, включая иски от генеральных прокуроров в 13 штатах США и округе Колумбия. Эти иски обвиняют TikTok в нарушении законов о защите прав потребителей и содействии росту кризиса психического здоровья среди подростков.

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Генеральные прокуроры пытаются заставить TikTok изменить определенные функции приложения, которые, по их мнению, являются вредными и манипулятивными для подростков. Во время судебного процесса внутренние документы компании ByteDance, которые должны были быть конфиденциальными, были случайно обнародованы из-за ненадлежащего редактирования.