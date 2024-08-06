Лучший способ прикрутить аппетиты технологических компаний – удалить их программы и требовать полного удаления ваших учетных записей и персональных данных. 24 Канал рассказывает о 3 крайне прожорливых приложениях, которым очень сильно нужна ваша информация.

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1. TikTok

TikTok известен своими широкими практиками сбора данных, однако, по данным Business of Apps, он может похвастаться 1,5 миллиардами активных пользователей ежемесячно.

Платформа собирает различные типы данных:

биометрические данные,

финансовую информацию,

содержимое буфера обмена и прочее.

Пользователи могут увидеть данные, которые о них собирает соцсеть. После просмотра многие решают удалить приложение, чтобы защитить свою конфиденциальность.

По TikTok, то вам даже не нужно иметь установленным приложение. Скорее всего соцсеть уже знает о вас все, что ей нужно. TikTok использует сотни ботов и краулеров, которые сканируют сеть в поисках данных о пользователях.

Наименьшее, что вы можете сделать для своей же безопасности – вообще не загружать это приложение, или удалить его полностью и не возвращаться к нему.

2. Facebook

Facebook, вместе со своим сервисом Messenger, является еще одним большим сборщиком данных. Даже если у вас нет учетной записи на Facebook, Meta, его материнская компания, все равно может иметь теневой профиль на вас через другие свои платформы, такие как Instagram и WhatsApp.

Удаление вашей учетной записи Facebook ограничивает данные, собранные о вас, не позволяет друзьям помечать вас в публикациях и сводит ваши личные идентификаторы к простой демографической информации.

3. Tinder (и другие)

Приложения для знакомств, такие как Tinder, требуют от пользователей делиться большим количеством личной информации, включая детали профиля, шаблоны использования, местонахождение и данные о лице.

Материнская компания Tinder, Match Group, также владеет другими приложениями для знакомств, такими как:

Hinge,

Plenty of Fish,

Match,

OKCupid,

The League.

Данные, размещены на одной платформе, можно использовать на других. Match Group сохраняет некоторые данные даже после удаления аккаунта, но уверяет пользователей, что персональные данные удаляются по запросу. Удаление учетной записи Tinder помогает защитить вашу личную информацию.

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Как восстановить свою конфиденциальность

Загрузите свои данные: Для таких приложений, как TikTok, загрузите все данные, которые они собрали о вас. Удалите свою учетную запись: Пройдите процесс удаления учетной записи для каждого приложения. Подать запрос на удаление данных: Обратитесь в службу поддержки приложения, чтобы подать запрос на окончательное удаление ваших персональных данных.

Выполнив эти шаги, вы можете ограничить объем собранной о вас личной информации и восстановить свою конфиденциальность в цифровую эпоху.