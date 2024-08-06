Найкращий спосіб прикрутити апетити технологічних компаній – видалити їхні програми та вимагати повного видалення ваших облікових записів і персональних даних. 24 Канал розповідає про 3 вкрай ненажерливих застосунки, яким дуже сильно потрібна ваша інформація.

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1. TikTok

TikTok відомий своїми широкими практиками збору даних, проте, за даними Business of Apps, він може похизуватися 1,5 мільярдами активних користувачів щомісяця.

Платформа збирає різні типи даних:

біометричні дані,

фінансову інформацію,

вміст буфера обміну та інше.

Користувачі можуть побачити дані, які про них збирає соцмережа. Після перегляду багато хто вирішує видалити застосунок, щоб захистити свою конфіденційність.

Щодо TikTok, то вам навіть не потрібно мати встановленим застосунок. Швидше за все соцмережа вже знає про вас все, що їй потрібно. TikTok використовує сотні ботів та краулерів, які сканують мережу в пошуках даних про користувачів.

Найменше, що ви можете зробити для своєї ж безпеки – взагалі не завантажувати цей додаток, або видалити його повністю і не повертатися до нього.

2. Facebook

Facebook, разом зі своїм сервісом Messenger, є ще одним великим збирачем даних. Навіть якщо у вас немає облікового запису на Facebook, Meta, його материнська компанія, все одно може мати тіньовий профіль на вас через інші свої платформи, такі як Instagram і WhatsApp.

Видалення вашого облікового запису Facebook обмежує дані, зібрані про вас, не дозволяє друзям позначати вас у публікаціях і зводить ваші особисті ідентифікатори до простої демографічної інформації.

3. Tinder (та інші)

Застосунки для знайомств, такі як Tinder, вимагають від користувачів ділитися великою кількістю особистої інформації, включаючи деталі профілю, шаблони використання, місцезнаходження та дані про обличчя.

Материнська компанія Tinder, Match Group, також володіє іншими застосунками для знайомств, такими як:

Hinge,

Plenty of Fish,

Match,

OKCupid,

The League.

Дані, розміщені на одній платформі, можна використовувати на інших. Match Group зберігає деякі дані навіть після видалення акаунта, але запевняє користувачів, що персональні дані видаляються за запитом. Видалення облікового запису Tinder допомагає захистити вашу особисту інформацію.

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Як відновити свою конфіденційність

Завантажте свої дані: Для таких застосунків, як TikTok, завантажте всі дані, які вони зібрали про вас. Видаліть свій обліковий запис: Пройдіть процес видалення облікового запису для кожного застосунку. Подати запит на видалення даних: Зверніться до служби підтримки застосунку, щоб подати запит на остаточне видалення ваших персональних даних.

Здійснивши ці кроки, ви можете обмежити обсяг зібраної про вас особистої інформації та відновити свою конфіденційність у цифрову епоху.