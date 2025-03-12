TikTok планує ввести комендантську годину з 22:00 для більшості підлітків

TikTok ніколи не славився своєю безпекою для дітей: звикання, небезпечні челенджі, маніпуляції інформацією та багато іншого тут можна зустріти щодня. Компанія частково покладалася на батьків, щоб здійснювати контроль за допомогою свого інструменту Family Pairing, але, судячи з численних інцидентів, результату з цього було мало. Тепер компанія робить додаткові кроки.

Нові функції безпеки з'являються в TikTok

Тепер відеосервіс запроваджує додаткові функції в рамках Family Pairing, які дозволяють дорослим бачити зв'язки свого підлітка з іншими акаунтами й обирати, коли додаток буде доступним, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний анонс TikTok.

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По-перше, опція Time Away дозволяє батькам встановити конкретний час, коли TikTok буде доступний на пристроях їхніх дітей. Наприклад, вони можуть вимкнути доступ під час поїздки на вихідні або під час вечері, а не просто встановити ліміт часу на екрані. Вони також можуть встановити повторюваний сталий графік. Дитина зможе попросити додатковий час, але батьки повинні схвалити це.

Батьки також тепер можуть бачити, за ким саме стежать їхні діти, а також акаунти, які вони заблокували. TikTok стверджує, що це зробить батьків "краще підготовленими до постійних розмов і допоможе їхнім підліткам розвинути необхідні навички цифрової грамотності". Про які "постійні розмови" говорить компанія, не зовсім зрозуміло.

Нарешті, TikTok додає ще одну функцію обмеження часу перебування на екрані. Якщо підліток до 16 років перебуває в TikTok після 22:00, його стрічка "Для тебе" в якийсь момент буде перервана новою функцією зупинки. На початковому етапі це повноекранна заставка із заспокійливою музикою, яка "допомагає розслабитися і не забувати про час". Якщо після першого нагадування підліток вирішить продовжити перегляд відео, йому покажуть ще одне, яке буде складніше ігнорувати.

Ми розробили ці функції, щоб відобразити найкращі практики в теорії зміни поведінки, надаючи позитивні підказки, які можуть допомогти підліткам розвинути збалансовані довгострокові звички. У країнах, де це вже було випробувано, переважна більшість підлітків вирішили залишити нагадування увімкненим,

– йдеться в оголошенні компанії.



Нагадування про відпочинок після 22:00 / Фото TikTok

Функції запустяться для всіх у найближчі тижні, а також TikTok почне тестувати додавання медитаційних вправ до нагадування про вимкнення, оскільки дослідження показують, що усвідомлена медитація може покращити якість сну.