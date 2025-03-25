Тім Кук поїхав до Китаю і розхвалив там штучний інтелект DeepSeek

Китайський чат-бот від компанії DeepSeek має не найкращу репутацію. Він зливає дані в Китай, розкриває історію чатів та інші конфіденційні дані. Його застосунок має численні недоліки в безпеці, а керівник ARM вважає, що сервіс рано чи пізно заборонять у США. Проте все це не завадило генеральному директору Apple Тіму Куку назвати DeepSeek "чудовим" під час візиту до Пекіна.

Чому він це сказав

ШІ від DeepSeek наробив багато шуму в січні. Застосунок швидко піднявся на перше місце у магазинах, оскільки з'явилась інформація, що він обганяє за результатами навіть ChatGPT, але при цьому витрати на розробку були значно меншими. Згодом експерти спростували твердження про низьку вартість навчання, а великі компанії почали з'ясовувати, як йому вдалося стати таким потужним. Після цього градом посипалися різноманітні розслідування, які розкривали недоліки та діри в безпеці програми, що призвело до початку розслідувань як у США, так і в Європі, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

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Тім Кук відвідав Китай для участі у так званому "Форумі розвитку". Згодом він поділився своїми враженнями від візиту в серії постів на Weibo. У них він рекламував продукти Apple, розповідаючи про те, як фотографував краєвиди на iPhone, яку музику вмикав, як iPad та Mac "допомагають сільським учителям проводити цікаві уроки для своїх учнів", хвалився використанням Vision Pro у класах фізики та інше.

Директор розповів, що компанія розширює співпрацю з китайськими органами, щоб "створити нові можливості для сільських громад у Китаї", а також оголосив про створення нового фонду чистої енергії в Китаї.

Дві третини нашого ланцюжка поставок тут уже працюють на відновлюваній енергії, і це допоможе досягти нашої мети – перейти на 100% відновлюваної енергії до 2030 року,

– написав Тім Кук.

Згодом керівник Apple поговорив із державними ЗМІ. South China Morning Post повідомляє, що в якийсь момент Кук назвав моделі штучного інтелекту DeepSeek "чудовими". Він не став уточнювати, що саме йому сподобалося в них і наскільки добре він їх вивчав.

Імовірно, Apple також експериментувала з цими моделями, оскільки вони постачаються з відкритим початковим кодом. Це означає, що будь-хто з достатньо потужним апаратним забезпеченням може встановити ШІ на свій комп'ютер чи сервер. Так, наприклад, зробили компанії OpenAI, Microsoft, Perplexity та кілька інших. Одні лише для перевірки й тестування, тоді як інші повноцінно надають його в рамках своїх послуг.

Apple залежна від Китаю

Як відомо, Apple все ще очікує на остаточне схвалення для впровадження Apple Intelligence в iPhone у Китаї. Оскільки в країні заборонені західні моделі ШІ, американська компанія не може постачати смартфони з функціями штучного інтелекту для китайців. Вона вже нібито знайшла партнера, чию модель інтегрує в iPhone, але ніщо не заважає їй додати туди ще й DeepSeek.

Варто також не забувати про залежність Apple від Китаю як основного виробничого центру та великого ринку збуту. Подібні лестощі завжди були частиною дипломатії, адже в таких країнах, як Китай, успіх бізнесу часто залежить від того, наскільки гарно ви похвалите диктаторський режим, навіть якщо він замордував тисячі уйгурів у концтаборах. В умовах, коли Дональд Трамп затіяв нову торгівельну війну з Китаєм, Apple загрожує серйозна небезпека, адже компанія, котра є буквально втіленням успіху США на світовому ринку, може стати ціллю для помсти. Ми вже маємо приклади також помсти, коли Пекін почав розслідування щодо Google, яке "співпало" із запровадженням нових мит Трампа проти Китаю.

Зрозуміло, що Тім Кук дуже не хоче аналогічної долі для свого бренду, бо це означає серйозні фінансові збитки. Хоча його компанія перенесла частину виробництва до Індії, цього недостатньо, щоб говорити про незалежність від примх Сі Цзіньпіна. Імовірно, саме тому він вкотре особисто їде до Китаю й тепер розхвалює китайський продукт, який в усьому світі затаврували як небезпечний.