Хто це буде

Apple використовуватиме генеративний штучний інтелект компанії Alibaba для надання тих же функцій, реалізацію яких в інших частинах світу забезпечує ChatGPT. Джо Цай, голова Alibaba Group, підтвердив партнерство компаній на Всесвітньому саміті урядів у Дубаї. Він розповів, що Apple вела переговори про потенційне партнерство з низкою інших компаній у Китаї, але врешті-решт вирішила зупинитися на знайомому всім бренді, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Спочатку очікувалося, що партнером Apple стане Tencent або ByteDance. Згодом ще одним варіантом назвали DeepSeek. Але американська компанія вирішила зупинитися на Alibaba Group. Нещодавно ця компанія заявила, що її новий ШІ Qwen 2.5-Max перевершив результати DeepSeek і провідних моделей OpenAI, Anthropic та Meta. Тож, можливо, що цей факт якось вплинув на рішення.

Як і DeepSeek, Alibaba також створює моделі штучного інтелекту з відкритим початковим кодом, які доступні для масового використання безкоштовно або модифікуються відповідно до власних потреб. Крім того, компанія, відома нам за магазином AliExpress, має моделі і з закритим кодом. Але поки що невідомо, яку саме модель обере Apple.

Як повідомляє китайське видання South China Morning Post, після випуску серії Qwen2.5 у вересні минулого року Alibaba випустила понад 100 моделей з відкритим вихідним кодом з параметрами від 500 мільйонів до 72 мільярдів. Така висока варіативність можливостей, ймовірно, і привернула увагу Apple.

Про партнерство між Alibaba та Apple першим повідомило видання The Information ще до того, як Цай підтвердив це. За його даними, компанії вже подали функції штучного інтелекту, які планують впровадити в iPhone, на затвердження регуляторам країни.

Наразі функції Apple Intelligence недоступні в Китаї, і навіть ті, хто придбав свої iPhone за межами країни, не зможуть користуватися цими функціями, як тільки змінять свій регіон на материковий Китай. У країні діють суворі правила, що стосуються ШІ, зокрема, вимагають, щоб великі мовні моделі були схвалені для комерційного використання. Компанії, що надають технології генеративного ШІ в регіоні, також несуть відповідальність за видалення нелегального контенту й мусять цензурувати дуже багато тем.

У попередньому звіті йшлося про те, що минулого року Apple намагалася співпрацювати з Baidu для своїх потреб у сфері штучного інтелекту, але моделі, які розробляла ця китайська компанія, не відповідали бажаним стандартам.