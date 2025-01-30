Перегони на ринку ШІ

У заяві, розміщеній на китайській платформі соціальних мереж WeChat, компанія заявила, що її Qwen 2.5-Max "продемонстрував провідну світову продуктивність моделі в основних авторитетних тестах" і "всебічно перевершує" GPT-4o від OpenAI, Claude 3.5 Sonnet від Anthropic і Llama 3.1 від Meta, повідомляє 24 Канал з посиланням на Alibaba.

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Якщо ця заява підтвердиться, вона може ознаменувати черговий виток перегонів за розробку більш продуктивних і економічно ефективних моделей штучного інтелекту серед китайських конкурентів, які занурили західні технологічні ринки в хаос.

Ця новина з'явилася після того, як компанія DeepSeek, заснована в рідному місті Alibaba Ханчжоу, аналогічним чином заявила, що з'ясувала, як досягти подібної або навіть кращої продуктивності, ніж у передових моделей OpenAI, за значно меншу частку вартості – 6 мільйонів доларів проти 100 мільйонів. Ця заява призвела до масової паніки й падіння капіталізації колишніх лідерів ШІ на суму понад 1 трильйон доларів.

Тепер на ринг вийшла компанія Alibaba, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів, ніж DeepSeek, що викликало ще більшу хвилю потрясінь на ринках. Акції Alibaba зросли майже на два відсотки після цієї заяви. Своєю чергою NVIDIA, котра лише за один день втратила 600 мільярдів вартості акцій, вчора знизилася ще на п'ять відсотків (хоча залишається незрозумілим, чи було це падіння реакцією на презентацію Alibaba, дефіцит висококласних графічних процесорів або поєднання обох факторів).

Однак Reuters вважає, що справа не лише в Alibaba та DeepSeek. Власник TikTok, компанія ByteDance, що також базується в Китаї, минулого тижня продемонструвала нову версію своєї флагманської моделі штучного інтелекту, яка, як повідомляється, перевершує модель o1 AI від OpenAI лише в деяких окремих тестах.

Зазначимо, що низка інших китайських стартапів у сфері ШІ також чекають свого часу, натякаючи на неминуче посилення цього протистояння. Тож найближчим часом на нас чекає багато цікавого.