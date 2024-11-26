Ось чим пожертвує Apple в iPhone 17 Air, щоб зробити смартфон таким тонким, як усі очікують

Хоча компанія Apple не підтверджувала й не спростовувала розробку тонкого iPhone, цей пристрій дедалі більше обростає чутками, тож ніхто вже не сумнівається в його існуванні. Згідно з очікуваннями, він повинен бути навіть дорожчим, ніж моделі Pro, але разом із тим ми чуємо про численні компроміси, на які піде компанія, щоб дотриматися бажаної товщини. Вони можуть навпаки здешевити смартфон.

Як це буде

Нову модель спочатку називали iPhone 17 Slim, але зараз вона відома як iPhone 17 Air. Невідомо, який брендинг у результаті обере компанія, але вона явно робить ставку на те, що новий дизайн допоможе покращити продажі, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт The Information.

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Наразі iPhone 6 утримує рекорд як найтонший iPhone в історії, але, схоже, наступного року компанія поб'є свій власний поріг. Прототипи iPhone 17 Air від Apple мають товщину до 6 міліметрів. Хоча точні розміри на цей час невідомі, пристрій буде значно тоншим, ніж поточні моделі. Однак, компанія нібито має труднощі з тим, щоб зменшити габарити пристрою до рівня моделей M4 iPad Pro. Планшети мають товщину 5,1 міліметра у пристрої з екраном на 11 дюймів і 5,3 міліметра з екраном на 13 дюймів.

Раніше також повідомлялося, що Apple має технічні труднощі з виготовленням підкладки акумулятора для тонкого iPhone. В останньому звіті також зазначається, що інженери Apple мають проблему при вбудовуванні в пристрій термоматеріалів для батареї.

У звіті також йдеться про додаткові зміни в iPhone 17 Air:

Окрім дизайну, iPhone 17 Air матиме один розмовний динамік , на відміну від двох динаміків в інших моделях лінійки. Рішення Apple встановити один динамік пояснюється, звісно ж, тоншим дизайном, що має сенс, оскільки компанія планує переробити і внутрішні компоненти. Поточна лінійка iPhone має другий динамік знизу, але поки що невідомо, чи піде компанія на компроміс із гучністю.

, на відміну від двох динаміків в інших моделях лінійки. Рішення Apple встановити один динамік пояснюється, звісно ж, тоншим дизайном, що має сенс, оскільки компанія планує переробити і внутрішні компоненти. Поточна лінійка iPhone має другий динамік знизу, але поки що невідомо, чи піде компанія на компроміс із гучністю. Apple також поступово переходить від фізичної SIM-карти до eSIM. Очікується, що iPhone 17 Air не матиме слота під SIM-карту. Але тут є проблема. Раніше такі пристрої продавалися лише в США, а версії для інших країн завжди мали можливість поставити SIM-карту. Якщо 17 Air вийде лише в такому варіанті, це може негативно вплинути на продажі в Китаї та деяких інших регіонах.

Китайські оператори не підтримують eSIM для мобільних телефонів через ризик того, що ця система не дозволить операторам перевірити особу кожного користувача. Китай запровадив систему реєстрації через реальне ім'я для всіх користувачів мобільного зв'язку, і тому оператори, як правило, не підтримують eSIM, за винятком Apple Watch і iPad,

– каже Едісон Лі, керівник відділу досліджень китайських технологій, телекомунікацій і програмного забезпечення в Jefferies.

Імовірно, нам також слід очікувати меншу батарею, оскільки тонкий корпус не лишає багато місця для місткого акумулятора.

Нарешті, iPhone 17 Air хочуть випустити з власним 5G-модемом Apple, що зменшить залежність від Qualcomm. Раніше зазначалося, що продуктивність чипа буде нижчою, ніж у модемів, які пропонує Qualcomm. Його пікові швидкості нібито нижчі, а здатність залишатися на зв'язку з мобільними мережами трохи менш надійна, сказав раніше інсайдер. Але поки що невідомо, якою буде реальна продуктивність.

Apple випустить iPhone 17 Air разом зі стандартними моделями у другій половині наступного року. Наразі пристрій перебуває на стадії раннього виробничого випробування, але вже перейшов зі стадії першого прототипа на стадію другого прототипа.