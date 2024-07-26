Вам потрібні ці три ґаджети у вашому будинку під час відключення світла

Перебої в електропостачанні можуть порушити наше повсякденне життя, залишаючи нас у темряві та без зв'язку. Однак за допомогою сучасних ґаджетів ми можемо пом'якшити наслідки і підтримувати певний рівень нормального життя. Ось три найважливіші пристрої, які повинні бути частиною плану готовності до надзвичайних ситуацій у кожній оселі.

Існує безліч дрібних та великих ґаджетів, які зможуть зробити вашу оселю так чи інакше автономною. Однак варто почати всього з трьох пристроїв, які, на думку Техно 24, просто необхідно мати у своєму помешканні.

Читайте на сайті Ці три павербанки потрібно мати вдома, щоб легко пережити відключення світла

Павербанк для смартфона, ноутбука та інших пристроїв

Павербанк, це компактний портативний пристрій, який зберігає енергію і може використовуватися для заряджання різних електронних девайсів. З ємністю від 10 000 мАг і більше, ці пристрої незамінні для підтримки заряду вашого смартфона, навушників та інших невеликих ґаджетів у робочому стані.



Павербанк знадобиться для смартфонів та інших ґаджетів / Фото Unsplash

Переваг павербанків безліч. Він пропонує гнучкість, дозволяючи заряджати пристрої в дорозі або під час відключення електроенергії. Хороший павербанк може забезпечити кілька зарядок вашого смартфона, що дозволить вам залишатися на зв'язку з близькими та отримувати доступ до важливої інформації.

Крім того, він може стати рятівником для мандрівників, туристів і всіх, хто проводить час далеко від розетки.

Зарядна станція для холодильника, телевізора та інших великих пристроїв

Раніше ми писали про те, як вибрати павербанк для смартфона і на що звернути увагу. Також у нас є окрема стаття про те, який павербанк краще обрати для ноутбука

Зарядна станція або портативна електростанція, – це банк енергії більшої ємності, призначений для живлення ширшого спектру пристроїв. Вона зазвичай оснащена розеткою змінного струму (або кількома), USB-портами та гніздом автомобільного прикурювача.

Така універсальність дозволяє заряджати ноутбуки, телевізори, дрібну побутову техніку і навіть живити необхідне медичне обладнання під час відключення електроенергії.



Зарядна станція для побутових пристроїв / Фото Unsplash

Переваги зарядної станції суттєві. Вона забезпечує надійне джерело живлення для декількох пристроїв одночасно, пропонуючи відчуття нормальної роботи під час перебоїв з електропостачанням.

Деякі моделі також оснащені функцією сонячної зарядки, що дозволяє поповнювати заряд акумулятора станції за допомогою відновлюваної енергії. Це робить їх ідеальними для кемпінгу, активного відпочинку та готовності до надзвичайних ситуацій.

Джерело безперебійного живлення для роутера

Вибір портативної зарядної станції може бути не простим завданням. Щоб полегшити вам цю справу, ми підготували матеріал про те, як правильно порахувати споживання пристроїв у будинку. Розрахувавши ці показники, ви зможете розпочати вибір станції і про це у нас теж є окрема стаття

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) спеціально розроблене для захисту чутливого електронного обладнання від стрибків напруги, просідань та відключень. Цей пристрій забезпечує безперервне живлення таких ґаджетів, як роутери, модеми та комп'ютери, гарантуючи безперебійний доступ до Інтернету та запобігаючи втраті даних.



Безперебійник зробить ваш домашній інтернет автономним / Фото brain

Важливість ДБЖ неможливо переоцінити. Якщо вам потрібний енергонезалежний інтернет, вам обов'язково слід придбати ДБЖ для роутера. Це має вирішальне значення для віддаленої роботи, спілкування в Інтернеті та доступу до важливої інформації.

ДБЖ забезпечує резервне живлення від акумулятора, надаючи обмежену кількість енергії підключеним пристроям після відключення основного джерела живлення. Але в такому режимі роутер, наприклад, може пропрацювати щонайменше кілька годин.

Якщо ви хочете зробити свій інтернет в будинку автономним, слід прочитати нашу статтю про те, як правильно все організувати

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Придбавши ці три важливих пристрої, ви можете значно підвищити стійкість вашого помешкання до перебоїв в електропостачанні. Ці ґаджети забезпечують гнучкість, зручність і спокій, дозволяючи вам підтримувати ваш звичний ритм життя навіть у складних обставинах.